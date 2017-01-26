В Шымкенте массово открываются бесплатные «Лавки добра». Несколько пунктов выдачи одежды и продуктов открылись в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С момента открытия в «Лавку добра» обратились более пятидесяти нуждающихся в помощи людей, всем им выдана теплая одежда и продукты питания. В одну из таких «Лавок добра» обратилась и Маржан Есенова, которая одна воспитывает троих детей и работает техничкой в городской школе. Женщина обратилась в магазин через социальные сети, ей выделили продукты питания и зимнюю одежду для детей. К слову, узнав об открытии «Лавки добра», разом откликнулись и шымкентские неравнодушные жители, которые начали приносить новую одежду, продукты и средства гигиены. Были и случаи, когда продукты приносили целые классы, ученики складывали свои обеденные деньги и решили помочь малообеспеченным.



«Каждый день с утра я раскладываю памперсы (подгузники — прим. ред.) и в один день смотрю, стоит маленький мальчик лет 8 у нашей лавки, мы ведь находимся в самой школе, и детей много бывает, а этот прям выделялся от всех своим взглядом. Я подумала, может, ему помощь нужна. Я подошла к нему, но он быстро убежал. Сегодня с утра этот мальчик уже сам пришел и попросил меня помочь его маме. Он рассказал историю про свою семью. Все дело в том, что семья осталась без кормильца, а мама подрабатывает на рынке, скоро у мамы день рождения, и маленький джигит решил сделать маме приятное и принести домой тортик и одежду, чтоб не мерзла мама. Он сказал, что хочет сделать так, чтоб его мама выздоровела и никогда не болела. Я слушала его, и мне стало плохо от обиды, в это время пришел знакомый предприниматель, который принес продукты для малообеспеченных семей, увидев, как я плачу, и узнав историю мальчика, мы решили ему помочь. Купили торт, продукты и отвезли к ним домой вместе с мальчиком. Вы бы видели, как от радости мама плакала. Вот такие чудеса происходят у нас в лавке, каждый день, глядишь, какие-то чудеса происходят. А сколько слышим слов благодарности, и вот я поняла, что никакая сумма денег не вызовет столько положительных эмоций, как слово «Спасибо», — рассказала корреспонденту волонтер Мадина Нуралиева.

За последние сутки «Лавка добра» открылась в нескольких районах Шымкента, в нескольких школах и в магазинах. Примечательно одно, что южане работают сообща. Как рассказали волонтеры, уже не хватает мест для продуктов и одежды. «Пытающихся помочь больше, чем тех, кто хочет получить помощь», — радостно говорит основательница одной из «Лавок добра», которая пожелала остаться неизвестной.

Уже поступили предложения от частных клиник Шымкента, к примеру, проводить бесплатный осмотр детей из малообеспеченных семей.

Напомним, перед новым годом в Толебийском районе, в селе Коксайек ЮКО открылся магазин под названием «За, Спасибо», в котором ежедневно выдается одежда и продукты питания для детей-сирот и малообеспеченных семей. А рядом с магазином открыт и развлекательный мини-парк, в котором могут весело провести время дети из поселка. И все это абсолютно бесплатно.

