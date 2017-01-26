В Шымкенте массово открываются бесплатные «Лавки добра»

От
Елена Бояршинова
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В Шымкенте открываются бесплатные магазины
фото tengrinews.kz

В Шымкенте массово открываются бесплатные «Лавки добра». Несколько пунктов выдачи одежды и продуктов открылись в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С момента открытия в «Лавку добра» обратились более пятидесяти нуждающихся в помощи людей, всем им выдана теплая одежда и продукты питания. В одну из таких «Лавок добра» обратилась и Маржан Есенова, которая одна воспитывает троих детей и работает техничкой в городской школе. Женщина обратилась в магазин через социальные сети, ей выделили продукты питания и зимнюю одежду для детей. К слову, узнав об открытии «Лавки добра», разом откликнулись и шымкентские неравнодушные жители, которые начали приносить новую одежду, продукты и средства гигиены. Были и случаи, когда продукты приносили целые классы, ученики складывали свои обеденные деньги и решили помочь малообеспеченным.

«Каждый день с утра я раскладываю памперсы (подгузники — прим. ред.) и в один день смотрю, стоит маленький мальчик лет 8 у нашей лавки, мы ведь находимся в самой школе, и детей много бывает, а этот прям выделялся от всех своим взглядом. Я подумала, может, ему помощь нужна. Я подошла к нему, но он быстро убежал. Сегодня с утра этот мальчик уже сам пришел и попросил меня помочь его маме. Он рассказал историю про свою семью. Все дело в том, что семья осталась без кормильца, а мама подрабатывает на рынке, скоро у мамы день рождения, и маленький джигит решил сделать маме приятное и принести домой тортик и одежду, чтоб не мерзла мама. Он сказал, что хочет сделать так, чтоб его мама выздоровела и никогда не болела. Я слушала его, и мне стало плохо от обиды, в это время пришел знакомый предприниматель, который принес продукты для малообеспеченных семей, увидев, как я плачу, и узнав историю мальчика, мы решили ему помочь. Купили торт, продукты и отвезли к ним домой вместе с мальчиком. Вы бы видели, как от радости мама плакала. Вот такие чудеса происходят у нас в лавке, каждый день, глядишь, какие-то чудеса происходят. А сколько слышим слов благодарности, и вот я поняла, что никакая сумма денег не вызовет столько положительных эмоций, как слово «Спасибо», — рассказала корреспонденту волонтер Мадина Нуралиева.

В Шымкенте массово открываются бесплатные магазиныЗа последние сутки «Лавка добра» открылась в нескольких районах Шымкента, в нескольких школах и в магазинах. Примечательно одно, что южане работают сообща. Как рассказали волонтеры, уже не хватает мест для продуктов и одежды. «Пытающихся помочь больше, чем тех, кто хочет получить помощь», — радостно говорит основательница одной из «Лавок добра», которая пожелала остаться неизвестной.

Уже поступили предложения от частных клиник Шымкента, к примеру, проводить бесплатный осмотр детей из малообеспеченных семей.

Магазин добра в селе КоксаекНапомним, перед новым годом в Толебийском районе, в селе Коксайек ЮКО открылся магазин под названием «За, Спасибо», в котором ежедневно выдается одежда и продукты питания для детей-сирот и малообеспеченных семей. А рядом с магазином открыт и развлекательный мини-парк, в котором могут весело провести время дети из поселка. И все это абсолютно бесплатно.

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3 Комментариев Включено "В Шымкенте массово открываются бесплатные «Лавки добра»"

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Set
Гость
Set

А адреса можно?

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 50 секунд назад
Set
Гость
Set

А адреса можно узнать?

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
59 минут 44 секунд назад
Оксана
Гость
Оксана

уважаемые журналисты, уважаемая Елена. Своими статьями, вы как будто издеваетесь над читателями. Ни адреса, ни контактов. Я понимаю, что вы за рекламу работает, но это не она, дорогие мои, не реклама, это добро, это доброта и бескорыстные поступки. Что Вас остановило сразу написать места доброты по Шымкенту? Или вы отрабатываете обратную связь? Ну тогда, вам браво….

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
31 минут 23 секунд назад
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