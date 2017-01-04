В Шымкенте начали выдавать пенсии и пособия в новом размере

Пенсии и пособия за январь в Шымкенте начнут выдавать сегодня. С нового 2017 года размер пенсий по возрасту и по выслуге лет вырос на 9 %, а пособия на 7 %.
«Уже после обеда в банках второго уровня граждане смогут получить пенсии и пособия с надбавкой, сказали нам в Аль-Фарабийском районном операционном отделе департамента межведомственного расчетного центра социальных выплат по ЮКО», — сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Шынар Оразова.
В 2017 году месячный расчетный показатель равен 2269 тенге, прожиточный минимум составит 24459 тенге. В республиканском бюджете на 2017-2019 год предусмотрено повышение пенсий еще на 11 % с июля текущего года.
С 1 января 2017 года:
Базовая пенсионная выплата составит 12 802 тенге.
Минимальная пенсия — 28 148 тенге.
Минимальная зарплата — 24 459 тенге.
Пособия участникам войны
Спецпособия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны составят 36 304 тенге (16 МРП).
Вдовам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, — 10 166 тенге (4,48 МРП).
Женам (мужьям) инвалидов и участников войны, умерших в послевоенное время и признанных при жизни инвалидами, которые не вступили в повторный брак, — 5 809 тенге (2,56 МРП).
Пособия труженикам тыла — 4 833 тенге (2,13 МРП).
Героям Советского Союза, кавалерам ордена Славы трех степеней, являющимся участниками войны, ежемесячно будет выплачиваться по 314 552 тенге (138,63 МРП).
Героям Социалистического Труда, являющимся участниками войны, — по 169 381 тенге (74,65 МРП).
Пособия по инвалидности увеличатся так:
инвалидам от общего заболевания:
I группы — 43 538 тенге (1,78 ПМ),
II группы — 33 999 тенге (1,39 ПМ),
III группы — 23 970 тенге (0,98 ПМ),
инвалидам детства с 16 лет:
I группы — 43 538 тенге (1,78 ПМ),
II группы — 35 466 тенге (1,45 ПМ),
III группы — 27 884 тенге (1,14 ПМ),
детям-инвалидам до 16 лет — 32 042 тенге (1,31 ПМ).
Особые случаи:
Пособия по возрасту достигшим пенсионного возраста при отсутствии стажа установлены в 12 719 тенге (0,52 ПМ).
Пособия для получателей по списку № 1 (работавшим на предприятиях с особо вредными условиями труда), составляющие 9,42 МРП, увеличатся до 21 374 тенге.
Для получателей по списку № 2 — до 19 015 тенге (8,38 МРП).
Жертвам политических репрессий — 2 428 тенге (1,07 МРП).
Пособия по утере кормильца:
При отсутствии одного из родителей детям или нетрудоспособным членам семьи будет выплачиваться ежемесячно:
на одного — 21 035 тенге (0,86 ПМ),
на двоих — 36 444 тенге (1,49 ПМ),
на троих — 45 250 тенге (1,85 ПМ),
на четверых — 47 940 тенге (1,96 ПМ),
на пятерых — 49 652 тенге (2,03 ПМ),
на шестерых и более — 51 609 тенге (2,11 ПМ).
Круглые сироты будут получать по 28 862 тенге (1,18 ПМ) на каждого.
Детские пособия:
Единовременное пособие по случаю рождения ребенка увеличится:
— на первого, второго и третьего ребенка — до 71 270 тенге (31,41 МРП),
— на четвертого — до 118 783 тенге (52,35 МРП).
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин составят:
на первого — 13 070 тенге (5,76 МРП),
на второго — 15 452 тенге (6,81 МРП),
на третьего — 17 812 тенге (7,85 МРП),
на четвертого и более — 20 195 тенге (8,9 МРП).
Воспитывающим ребенка-инвалида — 25 682 тенге (1,05 МЗП).
Пособия многодетным:
Семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, будут получать ежемесячно по 9 440 тенге (4,16 МРП).
Многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка» (семь и более детей), а также «Кумiс алка» (шесть и более детей), ежемесячное пособие увеличится до 14 522 тенге (6,4 МРП).
Пособия на погребение:
Пособия на погребение — 35 624 тенге (15,7 МРП).
Пособие на погребение инвалидов и участников Великой Отечественной войны — 83 046 тенге (36,6 МРП).
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4 Комментариев Включено "В Шымкенте начали выдавать пенсии и пособия в новом размере"
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Да ужжж… на 2000 подняли!!!! вот это даааааааа. ужас
А продукты на 100% вот пожалуйста поделились
Яйца по 37 тенге это перебор точно))…