В Шымкенте начали выдавать пенсии и пособия в новом размере

Пенсии и пособия за январь в Шымкенте начнут выдавать сегодня. С нового 2017 года размер пенсий по возрасту и по выслуге лет вырос на 9 %, а пособия на 7 %.

«Уже после обеда в банках второго уровня граждане смогут получить пенсии и пособия с надбавкой, сказали нам в Аль-Фарабийском районном операционном отделе департамента межведомственного расчетного центра социальных выплат по ЮКО», — сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Шынар Оразова.

В 2017 году месячный расчетный показатель равен 2269 тенге, прожиточный минимум составит 24459 тенге. В республиканском бюджете на 2017-2019 год предусмотрено повышение пенсий еще на 11 % с июля текущего года.

С 1 января 2017 года:

Базовая пенсионная выплата составит 12 802 тенге.

Минимальная пенсия — 28 148 тенге.

Минимальная зарплата — 24 459 тенге.

Пособия участникам войны

Спецпособия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны составят 36 304 тенге (16 МРП).

Вдовам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, — 10 166 тенге (4,48 МРП).

Женам (мужьям) инвалидов и участников войны, умерших в послевоенное время и признанных при жизни инвалидами, которые не вступили в повторный брак, — 5 809 тенге (2,56 МРП).

Пособия труженикам тыла — 4 833 тенге (2,13 МРП).

Героям Советского Союза, кавалерам ордена Славы трех степеней, являющимся участниками войны, ежемесячно будет выплачиваться по 314 552 тенге (138,63 МРП).

Героям Социалистического Труда, являющимся участниками войны, — по 169 381 тенге (74,65 МРП).

Пособия по инвалидности увеличатся так:

инвалидам от общего заболевания:

I группы — 43 538 тенге (1,78 ПМ),

II группы — 33 999 тенге (1,39 ПМ),

III группы — 23 970 тенге (0,98 ПМ),

инвалидам детства с 16 лет:

I группы — 43 538 тенге (1,78 ПМ),

II группы — 35 466 тенге (1,45 ПМ),

III группы — 27 884 тенге (1,14 ПМ),

детям-инвалидам до 16 лет — 32 042 тенге (1,31 ПМ).

Особые случаи:

Пособия по возрасту достигшим пенсионного возраста при отсутствии стажа установлены в 12 719 тенге (0,52 ПМ).

Пособия для получателей по списку № 1 (работавшим на предприятиях с особо вредными условиями труда), составляющие 9,42 МРП, увеличатся до 21 374 тенге.

Для получателей по списку № 2 — до 19 015 тенге (8,38 МРП).

Жертвам политических репрессий — 2 428 тенге (1,07 МРП).

Пособия по утере кормильца:

При отсутствии одного из родителей детям или нетрудоспособным членам семьи будет выплачиваться ежемесячно:

на одного — 21 035 тенге (0,86 ПМ),

на двоих — 36 444 тенге (1,49 ПМ),

на троих — 45 250 тенге (1,85 ПМ),

на четверых — 47 940 тенге (1,96 ПМ),

на пятерых — 49 652 тенге (2,03 ПМ),

на шестерых и более — 51 609 тенге (2,11 ПМ).

Круглые сироты будут получать по 28 862 тенге (1,18 ПМ) на каждого.

Детские пособия:

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка увеличится:

— на первого, второго и третьего ребенка — до 71 270 тенге (31,41 МРП),

— на четвертого — до 118 783 тенге (52,35 МРП).

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин составят:

на первого — 13 070 тенге (5,76 МРП),

на второго — 15 452 тенге (6,81 МРП),

на третьего — 17 812 тенге (7,85 МРП),

на четвертого и более — 20 195 тенге (8,9 МРП).

Воспитывающим ребенка-инвалида — 25 682 тенге (1,05 МЗП).

Пособия многодетным:

Семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, будут получать ежемесячно по 9 440 тенге (4,16 МРП).

Многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка» (семь и более детей), а также «Кумiс алка» (шесть и более детей), ежемесячное пособие увеличится до 14 522 тенге (6,4 МРП).

Пособия на погребение:

Пособия на погребение — 35 624 тенге (15,7 МРП).

Пособие на погребение инвалидов и участников Великой Отечественной войны — 83 046 тенге (36,6 МРП).