В Шымкенте подросток за рулем решил прокатить детей. Любительское видео, где за рулем автомобиля сидит мальчик, а в салоне авто несколько ребятишек помладше, появилась на канале YouTube у пользователя Rim Mag.
На видео, снятом на камеру мобильного телефона, «молодой человек» катает по двору частного дома нескольких маленьких девочек, похоже, что в автомобиле отца. Взрослые в шутку останавливают водителя, интересуются его правами, документами на машину, а так же разрешением от отца. На первый же вопрос о наличии прав подросток отвечает, что у него их нет.
Похоже об опасности подобных поездок, даже в закрытом пространстве, взрослые не задумываются…
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3 Комментариев Включено "В Шымкенте подросток за рулем решил прокатить детей"
Отсутствие грамматики у журналистов просто поражает….
Грамматических ошибок не так уж много. «где на рулём», — а должно быть «где за рулём» — обычная опечатка. «несколько маленьких девочек», — а должно быть «нескольких». После «маленьких девочек» должны стоять точка или точка с запятой. После «о наличии прав» запятая не нужна. И в последнем абзаце после «похоже» не проставлена запятая. Да это же мелочь по сравнению с тем, как пишут сейчас русские выпускники наших институтов и университетов на родном русском языке! У меня остатки волос дыбом встают. Похоже, что они не ВУЗ окончили, а в четвёртом классе начальной школы застряли. Что делать, — издержки реформ образования.
Николай, спасибо. Корректор пока на отдыхе(((, увы, не справляюсь с опечатками. Руки работают быстрее, чем голова) Поправила.