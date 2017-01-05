В Шымкенте подросток за рулем решил прокатить детей. Любительское видео, где за рулем автомобиля сидит мальчик, а в салоне авто несколько ребятишек помладше, появилась на канале YouTube у пользователя Rim Mag.

На видео, снятом на камеру мобильного телефона, «молодой человек» катает по двору частного дома нескольких маленьких девочек, похоже, что в автомобиле отца. Взрослые в шутку останавливают водителя, интересуются его правами, документами на машину, а так же разрешением от отца. На первый же вопрос о наличии прав подросток отвечает, что у него их нет.

Похоже об опасности подобных поездок, даже в закрытом пространстве, взрослые не задумываются…