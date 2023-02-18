18-секундный марафон или как казахстанцев возмутило кредитование

Сегодня, 6 февраля, стартовал долгожданный прием заявок на получение льготного автокредита. Правда, радость продлилась недолго. Лимит на месяц был исчерпан всего за 18 секунд.

Социальные сети заполонили мемы на тему льготного кредитования, а под ними тысячи злостных комментариев. Люди признаются, сидели у компьютера с раннего утра и даже просили помочь с друзей, пытались подать заявки с нескольких устройств, но все тщетно.

«Так ждали, это была наша надежда, долго стояли в очереди, ночь не спали, чтобы заполнить анкету. Позор тем, кто обманывает простой народ»;

«В 10 часов 30 секунд моя заявка уже была не принята. Не слышал, чтобы хоть кто-то из знакомых и родственников смог оформить. Очередной развод для простого народа», пишут пользователи соцсетей. Казахстанцы признаются, этот стремительный марафон на пути к автомобилю мечты не оставил надежд уже после первой минуты с начала старта.

Тем временем, в АО “Фонд развития промышленности” отмечают, система работала, а сайт перестал оформлять заявки так как лимит был исчерпан за 18 секунд. Счастливчиками стали 761 казахстанца, а количество посетителей сайта autonesie.kz. за первую минуту составило 125 тысяч человек.

«Сайт autonesie.kz справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула. После достижения лимита прием заявок был автоматически завершен, функция “подать заявку” стала неактивной. В процессе подачи заявки некоторые пользователи не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок», – говорится в сообщении.

К слову, как сообщили в фонде, уже в марте казахстанцы смогут попытать удачу повторно.