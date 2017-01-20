В Шымкенте во время аварии пьяный водитель спал за рулем

От
Елена Бояршинова
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В Шымкенте во время аварии пьяный водитель спал за рулем. Полицейских вызвали жители многоэтажного дома № 192в по улице Уалиханова в 11 микрорайоне — на их глазах и произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как рассказывают очевидцы, иномарка въехала во двор жилой многоэтажки. Людям показалось, что водитель не справился с управлением, поэтому снес металлической ограждения палисадника и лестницу, примыкающую к многоэтажке. А когда они кинулись ему на помощь, то увидели…

«Вышла, смотрю — машина, стукнулась в нашу лестницу. Мы думали человеку плохо, поэтому выбежали… А человек, оказывается, в нетрезвом состоянии, перегар страшный! Вызвали полицию…» — рассказала одна из жительниц многоэтажки.

Подъехавшие полицейские добудиться водителя не смогли и забрали его в больницу. Скорее всего приводить в чувство выпившего виновника аварии будут врачи-наркологи.

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2 Комментариев Включено "В Шымкенте во время аварии пьяный водитель спал за рулем"

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Айгуль Арисланова
Гость
Айгуль Арисланова

Вот урод

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1 час 43 минут назад
Подписчик
+++WildAngel+++

У таких права надо отбирать раз и навсегда. Повезло что обошлось так! Хорошо никто не пострадал по вине этого недочеловека((((

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31 минут 29 секунд назад
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