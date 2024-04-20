Мужчина погиб после ДТП с автобусом

В Шымкенте в результате столкновения с автобусом погиб мужчина, который ехал на скутере, передает OTYRAR.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 16:30 по улице Гагарина.

По предварительным данным, водитель скутера, которому по словам очевидцев аварии было около 50 лет, допустил столкновение с автобусом по маршруту №126, из-за отказа рулевого управления.

Свидетели ДТП сразу же вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

Однако помочь пострадавшему медики не смогли. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

«В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скончался на месте. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование», — добавил корреспондент программы «Экстренный вызов».

В автобусе в момент аварии находились пассажиры. Пострадавших нет.

После ДТП скутер и автобус отбуксировали на стоянку, до выяснения всех обстоятельств смертельного ДТП.