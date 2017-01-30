Птицефабрику в Тюлькубасском районе построят арабские инвесторы

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с шейхом Королевства Саудовской Аравии, президентом компании «Аль Рамес Group» Абдуллой Заид-аль-Мелеихом.

В ходе заседания состоялся диалог по обсуждению полномочий и обязанностей сторон в осуществлении совместных инвестиционных проектов. В ходе беседы стороны отметили необходимость выхода взаимоотношений Южно-Казахстанской области и Саудовской Аравии на новый уровень.

Глава региона подробнее остановился на систематических мероприятиях, проводимых в Южном Казахстане, с целью улучшения деловой и инвестиционной среды. Также, рассказал об особенностях в предоставлении льгот для иностранных инвесторов.

«Мы реализуем реформы, направленные на диверсификацию экономики. Южно-Казахстанская область – это регион, в котором развиты все секторы промышленности и сельского хозяйства страны. Для поддержки предпринимательства рассматриваются максимальные льготы и создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций. Кроме того, сократились административные барьеры для ведения бизнеса. В настоящее время, у нас создано 3 специальных экономических зоны (СЭЗ), где бизнес ведется с применением упрощенной системы налогообложения», — сказал глава региона Жансеит Туймебаев.

В свою очередь, Шейх Заид аль Абдулла-Мелеихи отметил, что деловые связи Казахстана с Саудовской Аравией могут иметь большое будущее. По его словам, в Южно-Казахстанской области созданы все условия для работы и ведения торговли. В частности, политическая стабильность и согласие внутри страны позволит инвесторам свободно работать в Казахстане.

Кроме того, руководитель ведущей саудовской компании доложил о том, что в марте текущего года начнется строительство птицефабрики в Тюлькубасском районе, производительной мощностью 30 тыс. тонн мяса в год. Проект, общей стоимостью 85 млн. евро, будет осуществляться в два этапа. Для первого этапа запланировано выделение денежных средств на сумму 61 млн. евро, а для второго 24 млн. евро.

В ходе реализации проекта планируется строительство птичьего двора для выращивания цыплят, а также строительство инкубатора, бройлерного корпуса, цеха по убою и завода по производству кормов.

Представители арабской инвестиционной группы намерены вложить денежные средства и в другие сферы сельского хозяйства. Инвесторы заинтересованы в финансировании проектов по выращиванию мелкого и крупного рогатого скота. Кроме того, арабские инвесторы предложили помощь в экспорте мяса.

Глава ЮКО так же подчеркнул, что это проект предоставит новые возможности для взаимовыгодного партнерства и выразил уверенность в его перспективности. В завершении встречи, Жансеит Кансеитович пожелал удачи представителям бизнеса Саудовской Аравии.

На встрече Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Саудовской Аравии Бахыт Батыршаев проинформировал о важных шагах между двумя странами, также сообщил о развитии партнерства в различных отраслях.

Напомним, что в 2015 году объем товарооборота между двумя странами достиг 16,3 млрд. тенге. На сегодняшний день есть все возможности для того, чтобы значительно повысить этот показатель.

В настоящее время, с участием королевских компаний в Казахстане работают 17 организаций.