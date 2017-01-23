В Южно-Казахстанской области зарегистрированы экологические преступления

С начала 2017 года стражи порядка зарегистрировали в Южно-Казахстанской области 15 экологических преступлений, в том числе незаконное рыболовство, вырубка деревьев и самовольное пользование недрами.

Сотрудники природоохранной полиции МПС ДВД ЮКО подвели итоги рейдовых мероприятий, направленных на профилактику, выявление и пресечение экологических преступлений и правонарушений в сфере природоохранного законодательства, проходивших на территории области с начала текущего года. Полицейские провели рейдовые мероприятия по выявлению фактов браконьерства, незаконной рыбалки, добычи гравия и других правонарушений.

К примеру, в ходе рейдовых мероприятий сотрудники МПС Казыгуртского РОВД задержали жителя Ордабасинского района, 1986 г.р., промышлявшего незаконной добычей гравия на берегу реки Келес. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Казыгуртского РОВД по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами». Проводится досудебное расследование.

Кроме того, полицейские выявили 49 административных нарушений природоохранного законодательства. В отношении нарушителей наложено административных штрафов на сумму свыше 200 тысяч тенге.