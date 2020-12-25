Контроль за вырубкой хвойных деревьев усилили в Шымкенте

С 15 по 31 декабря на территории города сотрудниками природоохранной полиции УМПС ДП города Шымкент проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Ель”.

В рамках ОПМ в городе в целях предотвращения незаконных рубок и продажи елей и деревьев хвойных пород, сотрудниками полиции будет проверяться наличие соответствующих разрешающих документов на реализуемую продукцию.

В случае выявления отсутствия разрешения на реализацию хвойных деревьев продавец может быть привлечен к административной ответственности по статье 386 КоАП РК “Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений”. Наказание по данной статье предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 15 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП. При выявлении незаконной рубки лесных насаждений, уголовным кодексом РК предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы.

Так, сотрудники полиции проверили торговые точки рынков “Казына”, “Верхний”, “Крытый” и “Алаш”. С продавцами проведена разъяснительная беседа на предмет незаконной реализации и продажи деревьев хвойных пород. Также напомнили административную и уголовную ответственность за незаконную продажу и вырубку деревьев. Выявлено восемь фактов торговли искусственными елками в неустановленных местах. По ним составлены административные протоколы по статье 204 КоАП РК.

Кроме того, 22 декабря в ходе мониторинга социальной сети сотрудниками полиции был обнаружен факт, в котором двое неизвестных вырубили одно дерево. Полицейские установили их личность и доставила в полицию. Проводится проверка.