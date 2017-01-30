Вопросы акиму Шымкента можно опустить в урны

Аким города отчитается перед шымкентцами. 7 февраля в 15:00 в большом актовом зале акимата города Шымкент об итогах работы за 2016 год перед населением раскажет Габидулла Абдрахимов.

Уже сейчас свои вопросы, жалобы и предложения акиму Шымкента в письменном виде можно опустить в специальные урны, расположенные в четырех районах Шымкента.

Абайский район:

Аппарат акима Абайского района — Улица Ш.Калдаякова, 38а;

Административное здание — микрорайон «Катынкопр», улица Аль-Фараби, без номера;

Административное здание — микрорайон «Турлан», улица Г. Голицына, 16;

Административное здание — микрорайон «Казгурт», улица К. Жандарбекова, 179;

Административное здание — жилой массив «Жанаталап», улица Кырыкбай ата, без номера.

Аль-Фарабийский район:

Аппарат акима города Шымкента — проспект Тауке хана, 6;

Аппарат акима Аль-Фарабийского района — улица Ж.Тыныбаева, 49;

Общая средняя школа №62 имени Н.Торекулова — микрорайон «Туркестан», без номера;

Общая средняя школа №84 имени К.Циолковского 195 квартал, улица К.Турсынбаева, без номера;

Основная средняя школа №121 «Текесу» — жилой массив «Текесу», улица Текесу, 57;

Основная средняя школа №76 имени Р. Мырзашева — микрорайон «Сауле», улица Абая, без номера.

Енбекшинский район:

Аппарат акима Енбекшинского района, улица Л.Толстого, 119 (2-й этаж);

Школа- гимназия №24 имени С.Ерубаева, 15 микрорайон, улица Ж.Шаяхметова, 2а;

Отдел по работе с населением по округу Жулдыз аппарата акима Енбекшинского района, улица Капал-батыра, 84а;

Отдел по работе с населением по округу Каратобе аппарата акима Енбекшинского района, улица Ш.Шахайдарова;

Отдел по работе с населением по округу Казгурт аппарата акима Енбекшинского района, улица Ж.Арзымбетова, 30.

Каратауский район:

Аппарат акима Каратауского района — микрорайон «Нурсат», 24;

Общая средняя школа №106 Жилой массив «Кайнар булак», улица А.Болешова, без номера;

Общая средняя школа №88, микрорайон «Акжайык», без номера;

Общая средняя школа №116 — жилой массив «Тассай», улица О.Абдразакова, без номера;

Областной узбекский драматический театр — жилой массив «Сайрам», улица Ибрагим ата, 118/2.