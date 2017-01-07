Выставка «Союз меха» пробудет в Шымкенте до 15 января

Отличная новость для всех желающих приобрести шубу из натурального меха! Полюбившаяся горожанам выставка «Союз меха» продлевает свое пребывание в Шымкенте до 15 января.

Несколько тысяч красивейших меховых изделий представлены на суд ценителям меха. Классическая расцветка и совершенно необычный окрас меха — найти именно свою шубу в выставке «Союз меха» может любой посетитель. Мутон и норка, соболь, лиса и чернобурка, комбинированные шубы с вкраплениями по настоящему ювелирной фурнитуры. Шубки «и в пир, и мир» — и выходные меховые почти платья и теплые, необыкновенной красоты, манто и куртки из меха. Очень интересна линейка различных жилеток — короткие и длинные, однотонные и выполненные в тональности деграде, по фигуре и расклешенные…

Возраст потенциальной обладательницы шубы от «Союза меха» не имеет никакого значения. Для настоящих леди представлены классические модели, как длинные в пол, так и современной длины. Меховые пальто-коконы подойдут как молодым девушкам, так и женщинам средних лет. Искрящийся мех — универсален. Он сделает самую обычную женщину воплощением мечты. Главное, чтобы шубка пришлась по плечу.

Всех посетителей выставки «Союз меха» ждет сюрприз. Возможно, что понравившаяся шуба обойдется в значительно меньшую сумму — шикарные скидки гарантированы!

Меховая выставка «Союз меха» ждет своих посетителей в выставочном центре «Корме» — напротив областной администрации в микрорайоне «Нурсат» ежедневно до 15 января. Выставка работает с 10 утра до восьми часов вечера. Грамотные меховые консультанты помогут с выбором.

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