Задержан экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев

Национальным бюро по противодействию коррупции задержан бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальное бюро по противодействию коррупции.

«Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды», — сообщили в Антикоррупционной службе.

В соответствии со статьей 128 УПК РК Бишимбаев водворен в ИВС ДВД Астаны. Досудебное расследование продолжается.

Отметим, 28 декабря 2016 года новым министром национальной экономики стал Тимур Сулейменов. Он сменил на этом посту Куандыка Бишимбаева, который указами Главы государства был освобожден от занимаемой должности.

Позже стало известно, что в отношении экс-министра Бишимбаева проводятся следственные мероприятия. В ходе встречи с руководящим составом МИД РК Нурсултан Назарбаев заявил, что Куандык Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек».

Напомним, в середине ноября 2016 года Нацбюро по противодействию коррупции начало досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT», входящего в состав НУХ «Байтерек».

Следствие установило, что должностные лица АО «Байтерек DEVELOPMENT» наладили коррупционную схему систематического получения взяток в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».

