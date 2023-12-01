Отец погибшей С. Нукеновой обратился к Токаеву

Три недели прошло с момента смерти Салтанат Нукеновой, погибшей от жестоких побоев в одном из столичных ресторанов. Трагедия вызвала общественный резонанс, за развитием событий следит вся страна. Сегодня в социальных сетях было опубликовано письмо отца Салтанат- Амангельды Нукенова. Он обратился лично к Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Мужчина просит Токаева взять на личный контроль дело о жестоком убийстве и боится, что его зять может избежать наказания. Ведь, по его словам, родные и близкие Бишимбаева до сих пор говорят о больших деньгах и их возможностях.

«Однако родственники подозреваемого открыто озвучивают нам, что их связи и финансовое состояние позволят в очередной раз избежать наказания», — пишет в обращении отец Салтанат Нукеновой.

Также мужчина просит обратить внимание на материальное состояние матери Куандыка Бишимбаева. Ведь Альмира Нурлыбекова, со слов отца Нукеновой, является учредителем нескольких компаний и владельцем коммерческих объектов. Также он припомнил бывшую судимость Бишимбаева по делу о коррупции. Напомним, он был осужден в 2018 году на 10 лет лишения свободы, однако вышел спустя 2 года по УДО. И тогда, по словам Амангельды Нукенова, именно мать помогла Бишимбаеву выплатить компенсацию в 1,2 млрд тенге.

«Отсюда возникает вопрос: откуда у Нурлыбековой А. имеются такие большие деньги (миллиарды тенге), а также столько объектов коммерческой недвижимости, люксовых автомобилей, общая стоимость которых выводит ее в топ долларовых миллионеров? Смеем предположить, что все имущество Нурлыбековой А. приобретено за коррупционные деньги Бишимбаева К. В., который украл их у народа«, — пишет Амангельды Нукенов.

Отец погибшей Салтанат Нукеновой просит президента:

— поручить ДЭР провести проверку и установить источник происхождения имущества;

— в случае подтверждения приобретения имущества и денежных средств Нурлыбековой А.Б. незаконным путем — возбудить уголовное дело по Ст. 218 УК РК;

— поставить вопрос о конфискации всего имущества, добытого преступным путем в пользу государства.

Напомним, страшная трагедия произошла 9 ноября в столичном ресторане. Там от жестоких побоев скончалась 31-летняя Салтанат Нукенова. Против Куандыка Бишимбаева заведено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.