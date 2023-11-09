СМИ: Экс-министра нацэкономики подозревают в убийстве жены

Экс-министра национальной экономики Бишимбаева Куандыка подозревают в убийстве 30-летней жены. Информацию редакции Отырар подтвердили источники в правоохранительных органах столицы.

Сообщается, что убийство произошло в одном из популярных ресторанов на левом берегу.

В ДП Астаны подтвердили факт убийства в ресторане, но не назвали имен, ссылаясь на тайну следствия.

«Поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений. Подозреваемый задержан. Назначены соответствующие экспертизы. На месте работают следственно-оперативные группы ДП и УП района Есиль. Проводится расследование», — сообщили в ДП Астаны.

В управлении здравоохранения также сообщили, что бригадой скорой помощи была констатирована смерть 30-летней женщины.

В телеграм каналах распространяется информация, что между супругами возникла ссора, после чего экс-министр якобы нанес телесные удары несовместимые с жизнью. Его задержали на месте.