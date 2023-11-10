Почему Куандыка Бишимбаева освободили раньше срока объяснили в шымкентском суде

Шымкентский суд объяснил причину, по которой Куаныдка Бишимбаева, осужденного на 10 лет по факту неоднократного получения взяток, освободили раньше срока, передает OTYRAR.

В официальном сообщении говорится, что экс-министра отпустили после того, как он направил ходатайство об УДО. Его условно-досрочное освобождение полностью удовлетворяло условиям закона: он отбыл 2/3 срока, администрацией учреждения характеризовался положительно, имел 4 поощрения, злостных нарушений не имел, возместил процессуальные издержки в размере более 1,5 млн тенге.

«Задержали его в 2017-м, а приговор вынесли в 2018-м. В 2019-м Указом Президента Бишимбаев был помилован, а срок наказания снижен до 4 лет. Далее экс-министр направил ходатайство об условно-досрочном освобождении, и суд удовлетворил этот запрос»,-прокомментировали в суде.

Напомним, вчера стало известно, что Бишимбаев убил свою 30-летнюю жену в одном из популярных ресторанов на левом берегу Астаны. В МВД сегодня подтвердили его задержание.

«Он задержан, сейчас идут следственные мероприятия. В рамках этого дела работают сотрудники следственного департамента», — прокомментировал Сакен Сарсенов, вице-министр внутренних дел.