Акимат ЮКО и представитель ЮНИСЕФ подписали меморандум о правах детей

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с представителем Детского фонда Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ Юрием Оксамитным.

Глава региона, поблагодарив Юрия Оксамитного, отметил, что в целях дальнейшего выстраивания системной эффективной совместной работы в улучшении благосостояния детей, будет разработан совместный план работы, в рамках которого обе стороны будут совершенствовать существующие проекты и, вместе с этим, развивать новые совместные проекты.

«Южно-Казахстанская область лидирует по высоким показателям рождаемости. Каждый пятый ребенок в стране рождается в ЮКО. Наш регион отличается большой численностью молодежи, студентов, детей. Уверен, что подписание меморандума будет способствовать решению вопросов в сфере социальной защиты и других важных направлений, которые соответствуют стратегическим целям Казахстана, основанных на принципах инклюзивности социальной политики, справедливости и защиты прав детей», — сказал Жансеит Туймебаев.

В ходе встречи подписан Меморандум о взаимопонимании с Представителем Детского фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Юрием Оксамитным по улучшению благополучия детей и женщин.

В рамках соглашения ЮНИСЕФ и Южно-Казахстанская область будут тесно взаимодействовать в таких направлениях, как: снижение уровня материнской и детской смертности, снижение уровня суицида среди детей подросткового возраста, защиты детей от насилия и реабилитация детей, ставших жертвами и свидетелями насилия и преступлений; поддержка и реабилитация детей в контакте с законом.

Также в вопросах укрепления потенциала молодежных ресурсных центров, расширения социальной защиты и социальных услуг для уязвимых семей с детьми и в других направлениях, способствующих улучшению благополучия детей в ЮКО.

«Целью нашего сотрудничества в Южно-Казахстанской области является оказание поддержки по укреплению и продвижению прогресса на пути реализации прав детей. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, результатом которого станет создание безопасной среды для детей и подростков, снижение терпимости общества к насилию и укрепления соответствующих систем мониторинга и их исполнения», — отметил Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный во время церемонии подписания Меморандума.

Стоит отметить, что основная цель работы ЮНИСЕФ направлена на защиту прав ребенка и поддержку прав детей, на безопасное, здоровое и счастливое детство.