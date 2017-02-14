Циклон принес в ЮКО дожди и потепление

Установившиеся в Казахстане морозы, с температурой воздуха ниже нормы на 7-12 градусов по Цельсию, вызваны влиянием отрога Сибирского антициклона. Однако синоптики прогнозируют смену погоды в ближайшие дни, передает РГП «Казгидромет»

Над восточным побережьем Средиземного моря уже формируется циклон, который 16 февраля сместится на юг Казахстана и принесет с собой не только осадки, но и тепло на всю территорию республики:

— на западе ночью повышение от 13-23 до 3-8 градусов, местами 11-16 мороза;

— на севере, востоке и в центре страны от 20-30 до 17-25 мороза;

— в южных регионах 0-5, местами 10-15 мороза.

В Шымкенте 14 февраля дождь, возможно с переходом в снег, средняя температура воздуха от ноля до двух градусов тепла.

15 февраля до пяти градусов выше ноля, небольшой ветер, переменная облачность, местами осадки.

16 февраля до восьми градусов тепла, переменная облачность, местами дождь.