Изменить условия скупки металла и аккумуляторов предлагают полицейские и прокуроры Абайского района Шымкента

Сдал автомобильный аккумулятор в пункт приема цветного металла — распишись и оставь данные. На таких условиях предлагают работать прокуроры и полицейские шымкентским предпринимателям. Представители Абайской прокуратуры совместно с Местной полицейской службой Абайского района в рамках программы «Безопасный город» провели встречу с предпринимателями. Главная цель — снижение преступности.

В Шымкенте количество пунктов по приему металла, а так же автомобильных аккумуляторов, за последнее время выросло в разы. По словам правоохранителей, предприниматели, занимающиеся именно этой деятельностью, зачастую просто не задумываются о том, что привносят вклад в увеличении преступности. Часть приобретаемого бизнесменами металла может добываться именно преступным путем.

«Рабочий аккумулятор и нерабочий всегда можно различить. Наверняка, у каждого из вас есть прибор, которым можно проверить — рабочий аккумулятор или нет. В связи с этим, предлагаем следующее — вам необходимо наладить правильно свою деятельность. Каждая аккумуляторная батарея имеет свой серийный номер. Вам необходимо отдельно записывать его и данные человека, который сдал вам его», — обратился к предпринимателям Жумагали Ботабеков, заместитель прокурора Абайского района.

Кадыр Оразбайулы — один из предпринимателей, занимающися скупкой черного и цветного металла у населения. Бизнесмен в курсе последних новостей с участившимися случаями кражи автомобильных аккумуляторов. В связи с этим Кадыр Оразбайулы и перестал принимать запчасти от автомобилей.

«Я не первый год занимаюсь предпринимательской деятельностью. Раньше я тоже принимал автомобильные аккумуляторы. Но, после визита сотрудников полиции, которые мне объяснили возможность краж, я прекратил прием. Отвечать за скупку краденного? Нет, зачем мне это!», — говорит Кадыр Оразбайулы.

Из 536 зарегистрированных фактов преступлений 102 связанны с кражей автомобильных аккумуляторных батарей. В случае если скупщики будут вести журнал по приему аккумуляторных батарей с данными реализаторов, то разыскать и установить личность преступников будет намного легче.