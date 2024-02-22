Права особенных студентов нарушались в Туркестанской области

Прокуроры Туркестанской области выявили нарушения прав 80 студентов инвалидов в колледже, передает OTYRAR.

Прокуратурой Туркестанской области выявлены вопиющие нарушения прав 80 особенных детей, обучающихся в «Специальный профессиональный колледж» г. Кентау.

«Данный колледж является единственным в стране специализированным учреждением для детей с ограниченными возможностями и создан для предоставления им реабилитационных и образовательных услуг», -говорится в официальном сообщении.

Прокурорской проверкой установлено, что руководство колледжа на протяжении длительного времени в нарушении требованиям законодательства предоставляло ненадлежащее обеспечение государственными услугами студентов.

«Выявлены нарушения в предоставлении некачественного образования, несоответствие преподавательского состава квалификационным требованиям, не соблюдение санитарных и противопожарных норм. Учреждением предоставлялись продукты питания, а также медицинские препараты с истекшим сроком годности. Более того, руководство Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области зная о фактах незаконного приема на обучение абитуриентов с медицинскими противопоказаниями и ограничениями не принимало никаких мер»,-говорят в прокуратуре.

В целях недопущения подобных нарушений и защиты прав детей-инвалидов прокуратурой области внесены 5 актов прокурорского реагирования в акимат области и территориальные департаменты государственных органов.