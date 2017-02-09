Мясокомбинат «ЮКО-ЭКО-FOOD» открылся в Сайрамском районе ЮКО

В Сайрамском районе Южно-Казахстанской области открылся новый комбинат по изготовлению мяса и мясной продукции с участием иранских инвесторов.

Мясокомбинат «ЮКО-ЭКО-FOOD», который является дочерней компанией известного под названием ТОО «Кайып ата» реализует проект совместно с Исламской Республикой Иран. В церемонии открытия товарищества, направленного на развитие пищевой промышленности, приняли участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и советник Министра сельского хозяйства Исламской Республики Ирана Мирлоги Сейедалиакбар Агарез.

Мясокомбинат площадью 15 га ориентирован на производственную структуру. При полной загрузке мясокомбината планируется обеспечить работой 350 местных жителей. Процесс убоя скота на комбинате производится по немецкой технологии.

75% инвестиций — взнос иранских инвесторов. Годовая потребность Ирана в мясе на сегодня составляет 2 млн. 400 тыс. тонн.

С целью обеспечения одной части потребности сторонами достигнута договоренность об экспорте мяса 3000 голов мелкого и 100 голов крупного рогатого скота в день. То есть, в Иран будет экспортировано более 60 процентов экологически чистого мяса. Это в свою очередь, способствует улучшению экономического положения страны и послужит ярким доказательством реализации задачи экспорта мяса, поставленной главой государства. В этот же день глава региона Ж. Туймебаев встретился с делегацией из Ирана, возглавляемой советником Министра сельского хозяйства Исламской Республики Ирана Мирлоги Сейедалиакбара Агареза.

В ходе встречи сторонами обсуждены вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества, создания совместных предприятий, совершенствования технологий, а также развития отрасли сельского хозяйства. Глава региона рассказал гостям о деловом и инвестиционном климате региона, также отметил о предоставлении льгот для иностранных инвесторов.

«Государством рассматриваются различные льготы в целях эффективного развития малого и среднего бизнеса, а также создаются благоприятные условия для инвесторов. Вместе с этим, мы снижаем административные барьеры, увеличивая тем самым доступность к необходимой информации. На сегодняшний день, Исламская Республика Иран имеет большие возможности в сельскохозяйственной сфере. Я убежден, что совместные проекты в данном направлении дадут хорошие результаты», — сказал аким ЮКО Жансеит Кансеитович.

Высокий гость отметил, что экологически чистая продукция Казахстана пользуется большим спросом в Республике Иран.