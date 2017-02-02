На Казахстанско-Турецком форуме подписано 5 меморандумов

Теперь бизнесмены Южно-Казахстанской области и Турецкой Республики выполняя совместные проекты будут реализовывать их в различных сферах.

Об этом стало известно сегодня на Казахстанско-Турецком инвестиционном форуме в рамках церемонии подписания 5 меморандумов о совместном двустороннем сотрудничестве.

В частности, в целях укрепления двустороннего сотрудничества подписаны меморандумы между управляющими компаниями индустриальной зоны Турции «Ostim» и индустриальной зоны «Оңтүстік», Торгово-промышленной палатой провинции Сакария и Палатой предпринимателей ЮКО и АО «СПК Шымкент» НК. Наряду с этим, подписан меморандум между управляющими компаниями Турецкой компании «Volkan Ambalaj» и СЭЗ «Оңтүстік», а также меморандум между управлением здравоохранения провинции Анталия и управлением здравоохранения ЮКО.

В ближайшее время благодаря этим документам казахстанско-турецким бизнесменам предоставится возможность улучшить развитие механизмов поддержки предпринимательства, а также поделиться опытом работы индустриальных зон Турции, и соответственно позволит ознакомить турецких предпринимателей с особенностями экономической зоны «Оңтүстік».

В завершении подписания двустороннего меморандума аким области Жансеит Туймебаев встретившись с руководителями турецких компаний, определили дальнейшее направление.

В целом, в Южно-Казахстанской области действует 30 турецких фирм и компаний. Это свидетельствует о высоком уровне торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, в последние три года турецкими партнерами реализовано 4 проекта стоимостью 33,7 миллиона долларов США. Также осуществляется 18 проектов стоимостью 2,7 млрд. тенге, шесть из которых — с участием турецких инвесторов.

В настоящее время на территории Южно-Казахстанской области реализуются 16 инвестиционных проектов с участием турецких инвесторов на общую сумму инвестиции в размере 428 млн. долларов США. Из них на сегодняшний день в эксплуатацию введены 5 проектов, благодаря которым в экономику области привлечены 27 млн.долларов США.

Пресс-служба акима ЮКО.