Помогите найти хозяина собак

Пожалуйста, помогите найти хозяина двух потерявшихся собак.

Один пес породы лайка, другой — бультерьер. Найдены в районе рынка автозапчастей. 2 февраля забежали во двор. Оба с поводками. Тел. 87776133923.

Автор: 87776133923.