Пожалуйста, помогите найти хозяина двух потерявшихся собак.
Один пес породы лайка, другой — бультерьер. Найдены в районе рынка автозапчастей. 2 февраля забежали во двор. Оба с поводками. Тел. 87776133923.
Автор: 87776133923.
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Один пес породы лайка, другой — бультерьер. Найдены в районе рынка автозапчастей. 2 февраля забежали во двор. Оба с поводками. Тел. 87776133923.
Автор: 87776133923.
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2 Комментариев Включено "Помогите найти хозяина собак"
Можно я к себе их возьму 😊
Я один там презервативы разглядел?