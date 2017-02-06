Помогите найти хозяина собак

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Пожалуйста, помогите найти хозяина двух потерявшихся собак.

Один пес породы лайка, другой — бультерьер. Найдены в районе рынка автозапчастей. 2 февраля забежали во двор. Оба с поводками. Тел. 87776133923.

Автор: 87776133923.

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2 Комментариев Включено "Помогите найти хозяина собак"

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Зарина Турдиева
Гость
Зарина Турдиева

Можно я к себе их возьму 😊

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1 час 51 минут назад
Петракл
Гость
Петракл

Я один там презервативы разглядел?

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1 час 4 минут назад
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