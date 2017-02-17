Поставщики тепла в Шымкенте рассказали, что делать с двойными квитанциями

Полученные шымкентцами уведомления ГКП «Куатжылуорталык-3» и внесенные начисления тепловиков за потребленное тепло в едином платежном документе привели абонентов в замешательство. Люди уже не знают по каким документам платить за коммунальные услуги, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Шынар Оразова.

Сотрудник абонентского отдела «Куатжылуорталық-3» пытается объяснить как начисляется сумма за потребленное тепло. А горожанка Галина Голинова никак не поймет, почему несмотря на своевременную оплату, ее мама оказалась в должниках.

Жители улицы Аскарова тоже находятся в недоумении. Почему ГКП «Куатжылурорталык-3» в единый платежный документ внесли начисления сразу за два месяца. И когда прекратятся издевательства над абонентами, вопрошают потребители.

Но именно таким образом тепловики хотят рассчитаться по долгам перед АО «3-Энергорталык». Для этого в «Куатжылуорталық-3» решили, что будут собирать оплату за еще непотребленное тепло — месяц в месяц.

Тепловики признают, что допустили ошибку. Если бы перед раздачей квитанции, они разъяснили потребителям об изменениях оплаты, то сейчас таких проблем бы не возникло.

Теперь тепловики обещают, что обо всех изменениях и новшествах, жителей будут заранее информировать через СМИ.