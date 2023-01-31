Жители Кентау боятся повторить судьбу Экибастуза

Жители Кентау замерзают в своих квартирах и боятся, что их город повторит судьбу Экибастуза. Во время январских холодов местная ТЭЦ не выдержала и котлы начали ломаться один за другим.

Без отопления тогда остались 14 тысяч семей. Жители вынуждены носить в квартирах верхнюю одежду.

На холодные батареи люди жалуются уже три года. Но ситуация не меняется. О тепле в квартирах мечтать не приходится. А когда в регионе грянули аномальные 20-градусные морозы, пришлось спасаться обогревателями и носить верхнюю одежду.

«Сидим дома в теплой одежде, дети – в шапках. Это очень неудобно. Обогреваем одну комнату – здесь и кушаем, и спим. В другие комнаты вообще не ходим. Там слишком холодно. Постоянно болеем: то кашель, то ангина. Половину денег тратим на отопление, половину – на лекарства», — говорит Алмагуль Акмурзина, жительница г. Кентау.

Весь январь кентауцы жалуются коммунальщикам на еле теплые батареи. Но в ответ они слышат пресловутое: «решайте проблемы с отоплением сами».

«Наша ТЭЦ №5 – старая, изношенная совсем. Там все надо менять. Или на газ нас переводить. Сколько можно мерзнуть? Устали уже каждый день воду в стояках спускать, трубы менять. Бесполезно!», — говорит Орал Толенов, житель г. Кентау.

Ситуация с ТЭЦ плачевная. В минувшие морозы из шести котлов один за другим из строя вышли три. Котлы, которые должны были ремонтироваться каждые пять лет, не видели ремонта 11 лет. Энергетики уверяют, город удалось спасти от ЧП только благодаря самоотверженности сотрудников теплоцентрали.

«Сейчас шесть котлов в работе. Все они подлежат капитальному ремонту. Есть еще два котла, которые давно вышли из строя, их тоже можно отремонтировать. Все эти восемь котлов должны были пройти капремонт еще в 2019 году. Но нам сказали: нет денег, заявку не вовремя подали. Мы снова попросили средства, надеемся, что выделят», — говорит Бакытжан Орынбасаров, исполняющий обязанности директора ГКП «Кентау-Сервис».

По словам чиновниках, о холодных батареях они знают. Более того, думали, как же помочь населению согреться. Говорят, рассматривали несколько вариантов: модульные котлы, автономное отопление. Но в итоге сошлись на мысли, что старая ТЭЦ все-таки лучше.

Дело осталось лишь за малым-получить немалые деньги из республиканского бюджета на ее реконструкцию. Заодно в городе надеются отремонтировать и тепловые сети.

«На реконструкцию магистральных сетей потребуется около 6 миллиардов тенге. Это 21 километр так называемых переизолированных труб диаметром 500 и 300 миллиметров. Трубы современные, самые надежные», — говорит заместитель акима г. Кентау, Куаныш Искаков.

Впереди синоптики обещают очередное похолодание. Особенно нелегко кентауцам придется ночью. Люди очень надеются, что деньги на ремонт отопительной системы города все-таки найдутся.