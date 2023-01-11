Мурат Айтенов проверил работу котельных

Снег в Шымкенте перестал, а работа коммунальных служб должна усиливаться — дал указание аким Шымкента.

Глава мегаполиса дал задание отрабатывать заявки горожан по номеру службы 109 и других колл-центров, а также выехал на ночной объезд.

По прогнозам синоптиков в ночь с 11 на 12 января ожидается критическое для юга понижение температуры до -26 градусов мороза. В связи с этим, по поручению акима все службы жилищно-коммунального хозяйства, ответственные за теплоснабжение и жизнеобеспечение города, переведены на усиленный режим работы.

Мурат Айтенов лично выехал на жизненно важные объекты города, проверил работу котельных. На месте градоначальнику доложили, что никаких перебоев нет, тепло в город подается в штатном режиме.

«В городе всё работает в штатном режиме, нет перебоев с электричеством, а если бывают, аварийные службы мгновенно должны реагировать«, — сказал аким Шымкента Мурат Айтенов.

Градоначальник посетил ТЭЦ — 3. Ему показали как работает система подачи тепла и как тепло распределяют. Глава мегаполиса поручил провести полный осмотр оборудования.

«Осмотрели ТЭЦ-3, все в штатном режиме. Мы организовали штаб, каждый раз мне обо всем докладывают«,- сказал аким.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение, где пояснили, что неделя для шымкентцев будет очень холодной.