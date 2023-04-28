Износ теплосетей Шымкента составляет 37%. Это трубы старше 20 лет, сообщили в Управлении энергетики и развития инфраструктуры. Специалисты заговорили о тепловой реабилитации, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Коммунальные раскопки уже в полном разгаре, также проводятся гидравлические испытания – это когда магистральные трубы должны выдержать подачу температуры в 120 градусов. Но полностью избавиться от раритетных теплосетей город пока не сможет.

На шымкентской ТЭЦ уже начали капитальный ремонт. Обновлять турбогенератор взялись сразу после окончания отопительного сезона. Износ ТЭЦ сейчас составляет 60%. Именно она обеспечивает теплом и электричеством крупнейшие предприятия и многие жилые районы мегаполиса.

«Мы улучшили на 17,2% износ. Каждый год уменьшаем за счет ремонтных работ», — говорит Кайрош Онгарбаев, генеральный директор АО «3-Энергоорталык».

В этом году также предусмотрен капитальный ремонт нескольких котлов. Собственнику это обойдется в 1 млрд 766 млн тенге. Прошедшая зима стала настоящим испытанием для всех служб Шымкента. Столбики термометра впервые за много лет в городе опускались до минус 22 градусов. Холода испытывали и теплосистему мегаполиса.

«Когда морозы сильные были, у кого-то до 17 градусов температура опускалась. У нас городское отопление, не индивидуальное. У нас нормально было», — говорит Нина Дюкарева, жительница г. Шымкента.

«Отопление неважное. Во-первых, когда холодно стало, не сразу отопление дали. Потом отопление было очень слабое. Горячими батареи у нас этой зимой вообще не были», — говорит Людмила Фирсик, жительница г. Шымкента.

И такие истории почти в каждой семье жителей Шымкента: кому-то жарко, кому-то холодно. В теплоснабжающей организации, которая покупает тепло у ТЭЦ, а затем доставляет до горожан, сообщили, что в мегаполисе пока еще есть теплосети старше 20 лет, отсюда и порывы.

«Были внутриквартальные порывы. По сравнению с прошлыми годами намного уменьшилось. Износ теплосетей на сегодняшний день составляет 37%. Есть места, где по 20-30 лет не менялись трубы. Их надо в первую очередь заменить», — говорит Аскар Болешов, начальник отдела распределения тепловой энергии ГКП «Куатжылуорталык-3».

Но больше специалистов беспокоит отопительная система в подвалах. Там, по их словам, лежат настоящие раритеты. А ведь горожане должны менять трубы в подвале за свой счёт. Кто этого не сделал, чаще всего зиму встречает в холодных квартирах. А магистральные теплосети ждёт реабилитация.

«Из республиканского бюджета у нас стоят три проекта. Один проект переходящий, с прошлого года – реконструкция тепловых сетей по улице Адырбекова. И еще два проекта – на конкурсе. По текущему ремонту 8,7 км уже начали», — говорит Максат Ердембеков, руководитель Управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента.

Изношенными останутся еще почти 190 км теплосетей в городе. Им придется ждать своего часа. Теплоснабжающая организация Шымкента сейчас также занята тем, что пытается расплатиться с долгами перед ТЭЦ. Долг «Куатжылуорталык-3» перед ТЭЦ на сегодняшний день – 1,5 млрд тенге. Часть суммы – это задолженность горожан за тепло, речь идёт о 969 млн тенге. Остальное, по словам специалистов, потери. Был составлен график погашения. На ТЭЦ сообщили, что данная ситуация отражается на их деятельности. Эти средства они могли бы вложить в обновление и расплатиться за газ, который потребляют. Но пока вынуждены ждать.