Проблемы питьевой и проточной воды в ЮКО и Узбекистане решает межгосударственная рабочая группа

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с представителями межгосударственной рабочей группы по вопросам проточных вод между Казахстаном и Узбекистаном.

Рабочая группа создана в соответствии с соглашением, заключенным между главами государств Казахстана и Узбекистана, и направлена на совершенствование взаимоотношений двух стран и решение проблем проточных вод.

На двусторонней встрече приняли участие Вице-министр сельского хозяйства РК Е. Нысанбаев, председатель комитета по водным ресурсам Министерства Сельского хозяйства РК И. Абишев, заместитель министра Сельского хозяйства и водных ресурсов Республики Узбекистан Ш. Хамраев, начальник Государственной инспекции «Госводхознадзор». В ходе встречи аким области выразил уверенность в том, что данная встреча является эффективной для двух соседних стран.

«Мы укрепляем партнерские связи для того, что улучшить сотрудничество между двумя странами, а также повысить товарооборот. Этот вопрос имеет большое значение. Буквально на днях я был на приеме у Елбасы, где доложил о состоянии взаимоотношений с Республикой Узбекистан. Елбасы поддержал нашу инициативу, и, как приграничному региону, посоветовал тесно сотрудничать с вами. В дальнейшем, мы должны укрепить торгово-экономические, гуманитарные связи. Мне очень приятно, что обе стороны проявляют заинтересованность в сотрудничестве. У нас много вопросов, которые требуют совместного решения. Я убежден, что вопросы освоения водных ресурсов, проточной и чистой питьевой воды, рассматриваемые сегодня на встрече рабочих групп, найдет положительное решение», — сказал аким.

В свою очередь, заместитель министра Сельского хозяйства и водных ресурсов Республики Узбекистан Шавкат Хамраев подчеркнув, что оба государства объединяет река Сырдарья, рассказал о непосредственной заинтересованности двух стран в развитии сотрудничества.

«Освоение проточных вод, а также трудности во время наводнений являются общим вопросом для обеих сторон. Поэтому необходимо использовать все возможности для совместного решения этих вопросов. Данная встреча имеет особую значимость. Я глубоко убежден, что отношения наших стран будут далее развиваться и углубляться на благо наших народов. В связи с этим, выражаю искреннюю благодарность за ваше гостеприимство», — сказал Ш. Хамраев.

Председатель комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства РК И. Абишев отметил, что первая встреча рабочей группы состоялась в декабре прошлого года в соседней стране, где было принято решение о проведении второй встречи в Южно-Казахстанской области.

На первом заседании были рассмотрены вопросы взаимовыгодного использования трансграничных рек и каналов. То есть, при проведении первого дня переговоров стороны пришли к соглашению о пропорциональном распределении всех вод на каналах «Достық» «Зах» и «Ханым», СТК, ВТК, в том числе орошаемых земель вдоль этих каналов, в соответствии с объемом воды.

На прошедшей сегодня встрече в Южно-Казахстанской области представители рабочей группы обсудили вопросы реализации масштабного проекта по возможностям обеспечения населения чистой питьевой водой из реки Угам, который расположен на трансграничной зоне.

В случае положительного решения двусторонних переговоров, в Сарыагашском, Казыгуртском, Мактааральском, Шардаринском районе в 2020-2030 гг. будет реализован мега-проект по обеспечению чистой питьевой водой около 1 миллиона жителей.

Источник: пресс-служба акимата ЮКО