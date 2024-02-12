На 1 млрд 179 млн тенге отремонтируют каналы в Шымкенте

1 млрд 179 миллионов тенге потратят в Шымкенте на ремонт оросительного канала OTYRAR со ссылкой на Khabar.

Средства выделили из местного бюджета. Из канала «Сасык-1» воду на полив используют аграрии.

Однако, объект уже давно находится в плачевном состоянии, и больше напоминает решето, говорят сельхоз товаропроизводители. Ежегодно они испытывают нехватку поливной воды, и вынуждены были сокращать посевы. В прошлом году под реконструкцию в мегаполисе попали ещё 7 каналов.

Житель Шымкента Абибулла Байсеитов всю жизнь трудится на земле. На окраине города он выращивает клевер и овощи. Поливать их нужно всего несколько раз за сезон, рассказывает Абибулла. Но воды требуется много. Единственного в округе оросительного канала явно недостаточно.

Абибулла Байсеитов, житель г. Шымкента:

«Старый канал был небольшим, и весь микрорайон «Жанаталап» не обеспечивал. К тому же он был частично неисправен, так что нам обещали его перестроить. Народу, конечно, легче станет. Урожай в 2 раза больше собирать будем».

Чтобы решить проблемы аграриев, местные власти намерены восстановить оросительный канал. В ожидании изменений — больше тысячи семей. Ведь их основной заработок связан с сельским хозяйством.

Мейрамбек Оразымбет, руководитель отдела недропользования, водного хозяйства и ирригации:

«Канал в плохом состоянии был, имелась большая потеря воды. Сейчас строительные работы проводятся. Увеличим его пропускную способность в 10 раз. Миллиард 179 миллионов тенге дали на его капремонт».

Отремонтируют 14 км канала. Местные аграрии получат доступ к более эффективной и надежной системе полива. Люди надеются, что объект закончат вовремя. Ведь других способов полива здесь просто нет.

В Шымкенте 34 оросительных канала. Все они были построены ещё в прошлом веке, и многие теперь оказались в плачевном состоянии – нуждаются в ремонте и очистке. И сейчас, говорят специалисты, стоит задача восстановить их. Пока под реконструкцию попали 7 каналов. Но один из них – канал «Кок» — стал долгостроем.

Работы там не могут закончить из-за судебных разбирательств с подрядчиком. Специалисты считают, чтобы свести потери воды на нет, ремонта не достаточно. Они уверены, что аграрии должны научиться экономить живительную влагу.

Анатолий Рябцев, директор международного исследовательского центра water hub:

Если мы приведём наши системы в порядок, если мы добьёмся водосберегающих технологий при орошении. Я вам скажу этой воды вполне будет достаточно для того, чтобы не только поливать существующие земли. Но и ещё дополнительно орошать не менее одного миллиона гектаров. Мы даже считали, можем говорить о трёх миллионах.

Лишь в этом случае, по мнению экспертов, можно будет добиться повышения урожайности. И обеспечить сельхозпродукцией не только казахстанцев, но и отправлять ее на экспорт.