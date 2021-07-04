Администрация ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», распорядилась усилить контроль за проведением аварийных и ремонтных работ на водопроводных сетях, не допускать случаев внеплановых отключений и падения давления в системе.



Погодные условия мониторятся соответствующими службами предприятия, сейчас и в ближайшие дни Шымкент будет под высокой температурой. Кроме того, грядут праздники и длинные выходные, горожане будут дома. Стабильное водоснабжение, очень важно!



Поэтому, дилерские организации, районные водоканалы и эксплуатационные службы, центральная диспетчерская служба, будут работать в усиленном режиме. Руководители отделов и служб, заместители генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» обязаны быть на постоянной связи. В случае возникновения аварийных ситуаций, ответственные лица должны принимать экстренные меры для их ликвидации и стабилизации водоснабжения. Подразделения предприятия и в обычном режиме работы оперативно реагируют на заявки от горожан, но в жаркое время реакции, должно сократиться, такие задачи поставило перед коллективом руководство ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».



Напоминаем, что телефон диспетчерской службы ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»: 321-274;+77081102121. Можете обращаться к нам через социальные сети Instagram и Facebook.