Рост цен на бензин связан с увеличением количества автомобилей. Об этом заявили в Министерстве энергетики Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«Во-первых, мы видим очень существенный рост потребления нефтепродуктов в Казахстане. Мы вчера проводили круглый стол, где была презентация. И увидели, что потребление вызвано значительным ростом легкового автотранспорта. Если в 2001 году у нас был зарегистрирован 1 миллион 58 тысяч автомобилей, то в 2016 году цифра достигла 3 миллионов 924 тысяч авто. Соответственно потребление выросло по сравнению с 2001 годом с 3 миллионов 590 тысяч до 8 миллионов 775 тысяч – практически в 2,5 раза», — сказал вице-министр энергетики Асет Магауов в ходе брифинга в СЦК.

Производство бензина в этот период, как отметил вице-министр, выросло с 1 миллиона 536 тысяч тонн до 2 миллионов 900 тысяч тонн. Производство дизельного топлива изменилось с 2 миллионов 200 тысяч до 4 миллионов 100 тысяч тонн.

«Рост производства не закрывает нашу импортозависимость. Мы на данный момент порядка 30 процентов бензина и 15 процентов дизельного топлива экспортируем из Российской Федерации. Ценовая политика у нас выстраивается таким образом, чтобы обеспечить импорт необходимых объемов ГСМ в Казахстан, соответственно экономическая политика должна создавать условия для импорта», — отметил Магауов.

По его словам, в 2016 году, когда в Казахстане было жесткое регулирование топлива, до августа цена составляла 99 тенге за литр, но в июне-июле объемы импорта практически обнулились. «У нас пошло стремительно снижение на нефтебазах топлива и в преддверии уборочной кампании нужно было предпринимать срочные меры, и правительство решило уйти от регулирования цен. Цены выросли до 30 процентов, а именно до 135 тенге за литр, и благодаря этим мерам мы импортировали 60 тысяч тонн топлива, в сентябре 120 тысяч тонн, то есть дефицит был привален», — заключил вице-министр энергетики.

