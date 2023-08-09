Новый автоцентр Aster открылся в Шымкенте

В Шымкенте открылся новый дилерский центр Аster.kz.

Теперь жители города и близлежащих районов могут приобрести проверенные авто c пробегом и гарантиями от Aster.kz

На двигатель и коробку передач многих проверенных авто с пробегом в @aster_kz дается бесплатная 30-дневная гарантия, после которой Клиенты также могут приобрести продленную гарантию — на год

Дилерский центр @aster_kz ждет Вас каждый день с 9:00 до 21:00 по адресу г. Шымкент, улица Кызылжар 96/1.

+7 (708) 941-08-08

@aster_kz — более 35 000 проверенных авто с гарантиями