Новый автоцентр Aster открылся в Шымкенте

В Шымкенте открылся новый дилерский центр Аster.kz.
Теперь жители города и близлежащих районов могут приобрести проверенные авто c пробегом и гарантиями от Aster.kz
На двигатель и коробку передач многих проверенных авто с пробегом в @aster_kz дается бесплатная 30-дневная гарантия, после которой Клиенты также могут приобрести продленную гарантию — на год
Дилерский центр @aster_kz ждет Вас каждый день с 9:00 до 21:00 по адресу г. Шымкент, улица Кызылжар 96/1.
+7 (708) 941-08-08
@aster_kz — более 35 000 проверенных авто с гарантиями