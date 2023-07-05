Женщину с долгом около 20 млн тенге выявили полицейские

За владелицей BMW числилась задолженность по исполнительным производствам в размере почти 20 млн тенге.

Через программу «Коргау» сотрудники ЦОУ ДП Шымкента получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами.

Для задержания транспорта, припаркованного по Тамерлановскому шоссе, выехали патрульные вместе с судебными исполнителями.

Уклоняющейся от уплаты женщине напомнили о долгах, а машину водворили на штрафную стоянку, с которой она сможет ее забрать только после полного погашения задолженности.