Тарифы на вывоз и утилизацию мусора в Шымкенте могут вырасти

Тарифы на вывоз и утилизацию мусора могут вырасти. В городском акимате уже прошли общественные слушания об утверждении тарифов на сбор, вывоз, захоронение и утилизацию коммунальных отходов по городу Шымкент, которые в дальнейшем вынесут на рассмотрение депутатов городского маслихата.

Тариф на вывоз твердых бытовых отходов в последний раз повышался в Шымкенте в 2014 году. Тогда поднять цену решено было в следствии удорожания ГСМ, комплектующих для спецтехники и удалённости мусорного полигона. Три года спустя в Шымкенте вновь заговорили о повышении тарифа на вывоз мусора. Причины те же. Плюс ко всему — увеличение платы за эмиссию в окружающую среду.

Султан Тузелов, и.о. заместителя руководителя отдела ЖКХ г. Шымкент: «Если раньше мусорный полигон располагался в 7 км от города, то сейчас его отдаленность составляет более 20 км. Это очень далеко, компаниям невыгодно вывозить мусор по цене трёхгодичной давности».

До сегодняшнего дня тариф на вывоз мусора из многоэтажных домов Шымкента составлял сто два тенге с человека. Если цена поднимется, то гражданам придется платить 171 тенге с каждого проживающего в квартире. Что касается частного сектора, то здесь сумма возрастёт до двухсот тенге с человека, вместо прежних 120.

Нурлан Ахметов, руководитель отдела КГП «Таза кала»: «На мусорном полигоне в Шымкенте сегодня две площадки, где мы проводим рекультивацию. Для начала нам необходимо заполнить мусором и выравнять одну площадку, после чего мы можем приступать и ко второй».

Ежедневно на мусорный полигон в районе Актаса сбрасывают до пятисот тонн бытовых отходов. Вывоз осуществляют пять разных компаний. Окончательное решение о том, будет ли повышен тариф на мусор, примут депутаты на ближайшей сессии городского маслихата.

Бахром Абдуллаев