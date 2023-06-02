Тарифы на сбор и транспортировку бытового мусора в Шымкенте

Об утверждении тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по Шымкенту.

Решение маслихата г. Шымкента №2/16-VIII от 3 апреля 2023 года зарегистрировано департаментом юстиции г. Шымкента 20 апреля 2023 года за №175-17.

Настоящее решение вводится в действие с 01.05.2023 года.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 365 Экологического кодекса РК и приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №377 от 14 сентября 2021 года «Об утверждении методики расчета тарифа для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №24382), маслихат города Шымкента решил:

Утвердить тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Шымкенту согласно приложению к настоящему решению.

Признать утратившим силу решение Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области №17/156-6с от 28 июня 2017 года «Об утверждении тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов в городе Шымкенте» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4162).

Государственному учреждению «Аппарат маслихата города Шымкента» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего решения в департаменте юстиции города Шымкента;

2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе маслихата города Шымкента после его официального опубликования.

государственную регистрацию настоящего решения в департаменте юстиции города Шымкента; размещение настоящего решения на интернет-ресурсе маслихата города Шымкента после его официального опубликования. Настоящее решение вводится в действие с 1 мая 2023 года. Председатель маслихата города Шымкента Б. Нарымбетов

Приложение к решению маслихата города Шымкента №2/16-VIII от 3 апреля 2023 года

Тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Шымкенту:

Домовладения благоустроенные в месяц с одного жителя- 378 тг.

Домовладения неблагоустроенные в месяц с одного жителя- 413 тг.

Годовой тариф на единицу (объем) 1 кубический метр (м3)- 2 389 тг.