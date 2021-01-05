Из отходов сортированных и переработанных полиэтиленовых и пластиковых бутылок получают химическое сырье.

Мусорный полигон «Актас-1» в городе Шымкент был запущен в марте 2015 года. Полигон площадью 34 гектара способен принимать 550-600 тонн твердобытовых отходов в сутки. На 29 га расположены мусорные полигоны и на 5 га мусороперерабатывающие заводы. В настоящее время здесь на постоянной основе трудоустроены 70 человек.

Объект, отвечающий всем санитарным требованиям, на сегодняшний день находится в собственности ТОО «Гринлайн». На заводе отходы сортируются по всем видам переработки. Кроме того, для увеличения количества перерабатываемых отходов ведутся работы и по переработке.

Объем переработки отходов в 2018 году составил 18,1%, в 2019 году — 22,7%, а в 2020 году — 25,1%. В прошлом году на полигон было принято 209,1 тыс. тонн мусора и переработано 52,5 тыс. тонн отходов.

Из отходов сортированных и переработанных полиэтиленовых и пластиковых бутылок получают химическое сырье.

В будущем, помимо сортировки мусора, перерабатывающий завод начнет вырабатывать электроэнергию из бытовых отходов. Для этого, на территории полигона «Актас-1», рассматривается земельный участок площадью 20 гектаров и проводятся соответствующие работы.