Компании по вывозу мусора в Шымкенте сдержали обещание. В квитанциях за январь тариф снижен на 12 процентов.

Если раньше жители частных домов платили за человека 200 тенге, то с нового года — 176 тенге. Нурлан Бектурсынов, заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкента. Руководителям предприятий объяснили, что снижение тарифов важно, теперь разъясняем жителям, что новый тариф будет указан в квитанциях уже в феврале. Если у кого не правильно будет указана сумма оплаты, то коммунальщики сделают перерасчет.

Снижение тарифов пяти городским компаниям далось нелегко. Всего полгода назад они повысили тариф. До этого его не меняли целых семь лет. Это своеобразный рекорд, учитывая аппетиты других монополистов.

Мухтар Байболов, мастер: ТОО «Спецавтотранспорт» после осеннего повышения, наконец-то повысили заработную плату работникам на 30 процентов. В итоге почти 300 человек за тяжелый труд получают в пределах 55 и 120 тысяч тенге».

Вместе с тарифом на мусор снизилась и стоимость вывоза отходов на полигон — на 11 процентов. Ежедневно туда вывозят около пятисот тонн городского мусора.