В Шымкенте проходит выставка отечественных товаропроизводителей. выставка открылась в рамках Казахстанско-Турецкого инвестиционного форума. Участники выставки — 50 местных предпринимателей.

В мероприятии приняли участие аким области Жансеит Туймебаев, руководители ответственных отраслей и около 200 турецких предпринимателей, а также отечественные бизнесмены. Выставку посетили депутаты Мажилиса Парламента РК Бактыкожа Измухамбетов, Ерсултан Бектурганов, Фахриддин Каратаев, Карибай Мусырман, Кудайберген Ержан, Мухтар Ерман и Жанат Жарасов.

Выступая на торжественной церемонии, аким области Ж.Туймебаев поблагодарил почетных гостей и выразил уверенность, что сегодняшняя выставка отечественных товаропроизводителей станет эффективной площадкой взаимовыгодного сотрудничества для двух стран.

«Сегодня вашему вниманию представлены самые привлекательные инвестиционные проекты, а также проекты государственно-частного партнерства. Вы ознакомитесь с услугами, которые предоставляют инвесторам. В мероприятии принимают участие финансовые институты, которые в свою очередь участвуют в развитии отечественного бизнеса. Участники выставки могут получить полную информацию о мерах государственной поддержки. У вас есть возможность задать вопросы, касающиеся всех проектов», — сказал глава региона.

На выставке потенциальные инвесторы из Турции познакомились с потенциалом региона и продукцией промышленных предприятий — пищевой, фармацевтической промышленности, производства строительных материалов (резинотехнические изделия, изделия из пластмассы, керамики). Представлена так же продукция машиностроения, производство мебели, легкой промышленности (ковры, специальная одежда и школьная форма, домашний текстиль, мужская, женская и детская одежда, носочно-чулочная продукция) и многое другое.

Большая часть продукции произведена предприятиями, запуск которых состоялся в рамках индустриальной программы.

Наряду с этим, на выставке представлено более 20 инвестиционных проектов, наиболее привлекательных для потенциальных турецких предпринимателей.

Как ожидается, в рамках трехдневного форума пройдут двусторонние встречи в формате В2В, на которых казахстанские и турецкие предприниматели обсудят важные вопросы и обменяются мнениями по ряду проектов.

Для удобства участников форума площадка разделена на 11 секторов, где в рамках конкретных проектов, предприниматели смогут заключить соглашения. Это сектор пищевой, текстильной и химической промышленности, медицины и фармацевтики, сельского хозяйства, энергетики, туризма, логистики, строительной индустрии, машиностроения и металлургии.

Пресс-служба акимата ЮКО