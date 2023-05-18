Счастливы вместе: в Шымкенте прошел форум ко Дню семьи

В Шымкенте впервые провели семейный форум. Его приурочили к Международному Дню семьи, передает OTYRAR со ссылкой на «Хабар24».

Форум стал центром притяжения для семей, которые на собственном примере показывают как сохранить благоприятную атмосферу и идиллию в семье.

«Мы считаем себя образцовой семьёй. Любим и уважаем друг друга, поддерживаем. Хочется, чтобы счастливых пар в Шымкенте было много. Ведь дружная семья – счастливая страна», — говорит Максат Калымбетов, житель г.Шымкента.

Помимо семейных пар на форум приехали и бабушки с внуками. Бабушка Галия признается: воспитывать внуков — для неё большая радость.

«Счастье по-моему, когда дети у тебя дома. Много звуков, голосов. Когда они тебя бабушкой зовут, дедушкой. Огород, когда мы капаем, они весь огород топчут. Самое главное счастье, что они у меня есть. Я счастливая бабушка», — говорит Галия Аимбетова, жительница г.Шымкента.

Семейный форум стал площадкой для открытого диалога между государством и обществом. Здесь обмениваются опытом и презентуют проекты, направленные на укрепление института семьи и социальную поддержку. В прошлом году 65 тысяч безработных мам и пап трудоустроили. Еще 17 тысяч горожан при поддержке государства открыли своё дело.

«Семейный форум впервые проводится, и его значение трудно переоценить. Надеемся, что он станет общественной диалоговой площадкой, где будут открыто обсуждаться проблемы, связанные с институтом семьи, где будет высказываться ценное мнения и взвешенные соображения по воспитанию молодежи», — говорит Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

На форум также приехали участники конкурса «Мерейлі отбасы». Благодаря ему, страна вот уже много лет узнаёт о крепких и дружных семьях. Пары предложили сделать семейный форум ежегодным и традиционным.