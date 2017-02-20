В Шымкенте синоптики обещают бесснежную и безветренную погоду. По прогнозу РГП «Казгидромет» 20 февраля в Шымкенте воздух прогреется до трех градусов выше ноля.

Небо обещает быть малооблачным, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме — порядка 730 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 48%.

В вечеру значительно похолодает — до десяти градусов мороза. Ясная и солнечная погода ожидается так же и 21 февраля.

За пределами Шымкента бушует зима. Согласно штормовому предупреждению, распространенному оперативной службой ДЧС ЮКО, в отдельных районах области сильная метель. С 19 февраля закрыта трасса «Шымкент-Тараз» из-за гололеда.