За что могут уволить водителя общественного транспорта в Шымкенте

Шымкентцы возмущены отвратительной работой отдельных маршрутов, несоблюдением графиков, грубостью и далеко неэстетичным видом как водителей, так и кондукторов.

Вопросы работы пассажирского транспорта стали темой проекта «Прямая связь» газеты РАБАТ в Шымкенте. За один час проекта в редакцию поступило больше десятка вопросов.

К слову, вопросы можно было задавать не только по телефону или лично. Жалобы и предложения от шымкентцев принимаются в рамках совместного проекта «РАБАТ на связи». задать вопрос не сложно, пройдите по ссылке РАБАТ: прямая связь. По мере поступления вопросов городские специалисты на них ответят.