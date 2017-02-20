Шымкентцы возмущены отвратительной работой отдельных маршрутов, несоблюдением графиков, грубостью и далеко неэстетичным видом как водителей, так и кондукторов.
Вопросы работы пассажирского транспорта стали темой проекта «Прямая связь» газеты РАБАТ в Шымкенте. За один час проекта в редакцию поступило больше десятка вопросов.
К слову, вопросы можно было задавать не только по телефону или лично. Жалобы и предложения от шымкентцев принимаются в рамках совместного проекта «РАБАТ на связи». задать вопрос не сложно, пройдите по ссылке РАБАТ: прямая связь. По мере поступления вопросов городские специалисты на них ответят.
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1 Комментарий Включено "За что могут уволить водителя общественного транспорта в Шымкенте"
В позе ЛОТОСА когда перестанут перевозить пассажиров — ВЕДЬ ЭТО ПРОТИВОРЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТИ?? КОГДА ПРИШЛИ НОВЫЕ ГАЗЕЛИ — БЫЛО В САЛОНЕ УКАЗАННО ЧТО МЕСТ ТАМ 12 и ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ — ПОДОБНАЯ СУММА)) ПОЧЕМУ МОЙ ВОПРОС НИ ВСТАВИЛИ — ИЛИ ПОдсобляете ЭТИМ ПРЕСТУПНИКАМ — которых мы обогащаем каждый день платя 70 тенге — взамен НЕ ПОЛУЧАЯ НИ СЕРВИСА — НИ ДОЛЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ??!!!!))