Известный врач-психотерапевт Ольга Мигунова приехала в Шымкент

Меньше больных, больше здоровых и жизнерадостных людей! С такой установкой в Шымкент приехала врач высшей категории Ольга Мигунова. Специалист со стажем частенько навещает наш город, проводит диагностику и лечит от различных недугов.

Это кажется почти невероятным, но всего за несколько секунд известная целительница Ольга Мигунова привела молодого парня в состояние транса. Теперь под действием гипноза он выполняет все, что говорит ему Ольга Петровна.

Дар, которым обладает врач высшей категории, можно назвать волшебным. Ольга не только вводит пациента в состояние транса, но и с легкостью диагностирует его болезни. Более полувека назад необычные способности Ольге Мигуновой передал известный провидец Вольф Мессинг. Именно благодаря ему, признается Ольга Петровна, она может лечить людей.

Ольга Мигунова, врач-психотерапевт: «Я могу продиагностировать организм и избавить вас от недуга. Головные боли, стабилизация давления, навязчивые неврозы, бессонница. Люди, страдающие сахарным диабетом, остеохондрозом, проблемами желудочно кишечного тракта, — все могут прийти ко мне. А также те, кто страдает кожными заболеваниями, опоясывающим лишаем, крапивницей, сезонной аллергией, алкоголизмом, табакозависимостью, люди с гинекологическими заболеваниями, как мужчины, так и женщины. Ну и конечно, это набор и снятие веса, за 5 дней вы похудеете на 5 кг».

Об Ольге Петровне Мигуновой в Шымкенте с благодарностью отзываются тысячи людей. Целительница часто навещает наш город, проводит диагностику, лечит. Несмотря на загруженность рабочего графика, бесконечные перелеты и огромную трату сил, Ольга пишет стихи. Женщина признается, что считает себя счастливой. Ведь у нее есть главное — любимая семья, здоровые и благодарные пациенты.

Ольга Мигунова, врач-психотерапевт: «У меня есть муж, с которым мы счастливо живем уже более 45 лет. У меня есть дочь и три приемных ребенка. Я счастливая жена, мать и уже бабушка. 6 лет назад, на свет появилась моя внучка. Могу сказать, что она уже родилась с необычным даром. Впоследствии свои способности я передам ей».

Пройти полную индивидуальную диагностику организма и проконсультироваться у известного психотерапевта каждый желающий может 11, 12 и 13 декабря, а пройти курс лечения можно с 14 по 18 декабря. Ольга Мигунова лечит словом и душой!