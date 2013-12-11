Известный врач-психотерапевт Ольга Мигунова приехала в Шымкент

Меньше больных, больше здоровых и жизнерадостных людей! С такой установкой в Шымкент приехала врач высшей категории Ольга Мигунова. Специалист со стажем частенько навещает наш город, проводит диагностику и лечит от различных недугов.
Это кажется почти невероятным, но всего за несколько секунд известная целительница Ольга Мигунова привела молодого парня в состояние транса. Теперь под действием гипноза он выполняет все, что говорит ему Ольга Петровна.
Дар, которым обладает врач высшей категории, можно назвать волшебным. Ольга не только вводит пациента в состояние транса, но и с легкостью диагностирует его болезни. Более полувека назад необычные способности Ольге Мигуновой передал известный провидец Вольф Мессинг. Именно благодаря ему, признается Ольга Петровна, она может лечить людей.
Ольга Мигунова, врач-психотерапевт: «Я могу продиагностировать организм и избавить вас от недуга. Головные боли, стабилизация давления, навязчивые неврозы, бессонница. Люди, страдающие сахарным диабетом, остеохондрозом, проблемами желудочно кишечного тракта, — все могут прийти ко мне. А также те, кто страдает кожными заболеваниями, опоясывающим лишаем, крапивницей, сезонной аллергией, алкоголизмом, табакозависимостью, люди с гинекологическими заболеваниями, как мужчины, так и женщины. Ну и конечно, это набор и снятие веса, за 5 дней вы похудеете на 5 кг».
Об Ольге Петровне Мигуновой в Шымкенте с благодарностью отзываются тысячи людей. Целительница часто навещает наш город, проводит диагностику, лечит. Несмотря на загруженность рабочего графика, бесконечные перелеты и огромную трату сил, Ольга пишет стихи. Женщина признается, что считает себя счастливой. Ведь у нее есть главное — любимая семья, здоровые и благодарные пациенты.
Ольга Мигунова, врач-психотерапевт: «У меня есть муж, с которым мы счастливо живем уже более 45 лет. У меня есть дочь и три приемных ребенка. Я счастливая жена, мать и уже бабушка. 6 лет назад, на свет появилась моя внучка. Могу сказать, что она уже родилась с необычным даром. Впоследствии свои способности я передам ей».
Пройти полную индивидуальную диагностику организма и проконсультироваться у известного психотерапевта каждый желающий может 11, 12 и 13 декабря, а пройти курс лечения можно с 14 по 18 декабря. Ольга Мигунова лечит словом и душой!
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16 Комментариев Включено "Известный врач-психотерапевт Ольга Мигунова приехала в Шымкент"
Да…постарела Мигунова
Удивительно! Почему «Отрар» несколько лет активно проталкивает Мигунову. Я понимаю: есть врач психиатор. Есть врач терапевт. Но что-то впервые слышу о такой профессии психо-терапевт. Неужели в дипломе так написано. Доктор мидицинских наук. Странно. Все ее коментарии похожи на очень отработанную систему шарлатанства. По какой причине, фин. полиция до сего времени не проверила. Как и на каком освании работает, как оплачивает налогив Р.К. И воообще результаты ее сеансов. Лечит все, чем болеет человечство на земле. А главное, ни какой ответствености по результатам сеансов. Не исключаю, что она обладает даром воздействия на психику человека с целью получения личных выгод.
Мигунова — та ещё аферистка. Никакой она не врач, т.к. нет у неё медобразования, а закончила она заочно худграф Хабаровского педа. И ученицей Мессинга не была никогда, тот был жадюга, в ассистентах была сначала жена (пока не умерла), а потом родственница.
СПАСИБО ГОСПОЖА МИГУНОВА ВЫ ВРАЧ ОТ БОГА
ПОНРАВИЛАСЬ ЮГ !
ТК «Отырар» рекламирует Мигунову за ее же деньги, которые она оплачивает за рекламу по тарифу.
Дар она передаст внучке — ведьмы (колдуны, ворожеи и пр.) дары внучкам передают, т.к. дочки-сыны могут быть конкурентами. Оферисты….
Так она же не замужем ведь какая внучка…?
Как можно с вами связаться?
Добрый день! Как можно с Вами связаться?
Дар! Именно дар — достоинство избранных. Объяснить необъяснимое тем, кто не желает слышать про это — пустое. Пустота никогда не бралась во внимание. Не надо обращать внимание на убогость, зависть, бестолковость, и чистейшей воды нигилизм. Тем кто отрицает дар. Свой негатив глотайте сами. Неча толковать то, о чём сами нибельмеса! Ясно? Если нет, прошу со своим непониманием не лезть туда, где вас не ждут и пояснять бездарям ничего не будут.
подскажите как можно с вами связаться?? или когда вы будите в нашем городе?? очень нужно
Мигунова была в Астане. я растроена. результатов почти ноль, отдала деньги, а я пенсионерка. с лежачей мамой. единственно кажется уменьшается количество бородавок. говорила ставлю код — но все ерунда больше некому не верю.
как можно с вами связаться у меня больная жена и только вы можете помочь
Здравствуйте Как можно с вами связывается?
Как можно с ней связаться