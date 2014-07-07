Хотите сменить фамилию? Делайте это правильно!

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За регистрацию перемены фамилии, имени или отчества, национальности и пола взимается государственная пошлина в размере двух месячных расчетных показателей (1 МРП – 1852 тенге)
За регистрацию перемены фамилии, имени или отчества, национальности и пола взимается государственная пошлина в размере двух месячных расчетных показателей (1 МРП – 1852 тенге)
За регистрацию перемены фамилии, имени или отчества, национальности и пола взимается государственная пошлина в размере двух месячных расчетных показателей (1 МРП – 1852 тенге)

Теперь мне понятно, почему при замене водительских прав в связи со сменой фамилии с вас требуют справку из психдиспансера. НИКОГДА психически здоровый человек не пойдет на смену фамилии и последующую за этим действием бумажную волокиту по доброй воле.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Помните старую поговорку: «Не ходите девки замуж…»? Я бы ее дополнила: а если уж и пошли – не меняйте фамилию. Чтобы проблем не было.

Недавно решила я фамилию поменять. Что стало причиной – развод или замужество, – уточнять не будем. Получив документ, согласно которому отныне я – …-ова, первое, что сделала, побежала в ЦОН. Благо тут все нормально. Заявление приняли, быстро все оформили, сфотографировали (денег за фото не взяли, как это было несколько лет назад) и сказали, когда прийти за готовым документом.

Итак, час икс. На руках у меня новые документы, где красуется та самая фамилия. Радости моей нет предела. Еще бы, оказывается, так просто менять документы. Думала тогда я. Но не тут-то было.

Удостоверение личности – лишь первый из всех документов, которые мне предстояло поменять. Дальше следовали водительские права. Меня предупредили бывалые автовладельцы, что лучше воспользоваться услугами посредников. Но как это так: я, обращаясь к посреднику, буду способствовать коррупции?! Нет, эта история не про меня.

Права, естественно, меняют в УДП. Куда я и направилась. На часах 10 утра. Термометр уже показывает +40. Узнаю, где производится замена, и попадаю в битком набитый зал. Помещение кому-то может показаться огромным, но дышать, даже при усилиях двух кондиционеров, нечем. Периодически открывается дальняя дверь, в которую заглядывают какие-то люди. Осматриваюсь. С двух сторон зала – ряды зарешеченных окошек. Но все они закрыты. Значит, мне – в дверь. Проталкиваюсь между людьми и заглядываю: «Простите, я хотела узнать, какие документы необходимы для смены прав. Я фамилию поменяла…» – «Там в фойе висит перечень документов», – некто из недр кабинета обрывает меня на середине фразы и захлопывает перед моим носом дверь.

В фойе действительно висит перечень документов. Но вид у него такой, словно это какой-то свод правил, не имеющих отношения к простым смертным.

Читаю: для смены прав мне необходимо предоставить удостоверение личности, медсправку, справку из психдиспансера, справку из наркодиспансера, адресную справку из ЦОНа. СТОП! Неужели в связи со сменой фамилии, я съехала с катушек настолько, что стала наркоманкой и пациенткой психдиспансера?! Стоя у этого самого перечня и с тоской озирая переполненный людьми зал, я поняла, почему у нас так востребованы услуги посредников.

А на очереди был пенсионный фонд, налоговая (угораздило же меня несколько лет назад ИП открыть) и банки, в которых у меня банковские карты. Осталось придумать, где бы времени лишнего достать…

Для тех, у кого не пропало желание поменять фамилию, мы расскажем как это правильно сделать.

КАК? ГДЕ? КОГДА?

С вопросами РАБАТ обратился к главному специалисту отдела РАГС департамента юстиции ЮКО Зульфие Шайдуллиной.

– Зульфия Темирхановна, расскажите, пожалуйста, кто имеет право на смену фамилии?

– Смена фамилии, а правильнее будет говорить – государственная регистрация перемены имени, отчества, фамилии, производится только по уважительным причинам. А именно:

  1. неблагозвучность имени, отчества, фамилии;
  2. трудность произношения имени, отчества, фамилии;
  3. желание супруга носить общую с супругом фамилию, если при государственной регистрации брака (супружества) остались на добрачных фамилиях;
  4. желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);
  5. желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака (супружества);
  6. желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;
  7. желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга и если заявитель был на добрачной фамилии;
  8. желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);
  9. желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;
  10. желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга;
  11. желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;
  12. желание носить фамилию и отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;
  13. желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу при хирургическом изменении пола.

Госрегистрация производится регистрирующими органами по личному заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста и желающего поменять имя и (или) отчество, фамилию.

– Куда нужно подавать заявление?

– Заявление можно подать либо в органы регистрации (РАГС), либо в ЦОН, либо на веб-портал «электронного правительства» – www.e.gov.kz.

– Что нужно указать в заявлении?

– Заявитель указывает имя, отчество (при его наличии), фамилию; избранные имя, отчество, фамилию; причины перемены имени, отчества, фамилии.

– Какие документы необходимо предоставить? Будет ли являться основанием свидетельство о регистрации или расторжении брака?

– Однозначно, да. К заявлению прилагаются документы, которые подтверждают причины, в связи с которыми заявитель просит переменить имя, отчество, фамилию:

  1. свидетельство о рождении заявителя;
  2. свидетельство о заключении брака (супружества), если заявитель состоит в браке (супружестве);
  3. свидетельства о рождении ребенка, если у заявителя имеются несовершеннолетние дети;
  4. свидетельство об усыновлении либо свидетельство об установлении отцовства, если таковые были зарегистрированы регистрирующими органами;
  5. свидетельство о расторжении брака (супружества), если заявитель ходатайствует о присвоении ему добрачной фамилии в связи с расторжением брака (супружества);
  6. две фотографии заявителя.

В случае необходимости истребуются дополнительные документы, подтверждающие причины, в связи с которыми заявитель просит переменить имя, отчество, фамилию.

– Если заявителю отказали, что ему делать?

– В этом случае он вправе обратиться в суд.

– Какой документ получит заявитель?

– Дело в том, что сведения о перемене имени, отчества, фамилии вносятся лишь в актовую запись о рождении лица, в отношении которого она составлена. В другие записи внесение изменений не производится. Поэтому в подтверждение произведенной перемены имени, отчества, фамилии предъявляется свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии установленного образца.

– Какие сведения содержатся в свидетельстве?

– Свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии содержит следующие сведения:

  1. имя, отчество (при его наличии), фамилию до и после государственной регистрации о перемене имени, отчества, фамилии;
  2. дату и место рождения;
  3. дату составления и номер записи акта о перемене имени, отчества, фамилии;
  4. наименование регистрирующего органа, произведшего государственную регистрацию перемены имени, отчества, фамилии;
  5. дату выдачи свидетельства о перемене имени, отчества, фамилии;
  6. серию и номер свидетельства о перемене имени, отчества, фамилии.

– Каков размер госпошлины за регистрацию смены фамилии, имени или отчества?

– За регистрацию перемены фамилии, имени или отчества, национальности и пола взимается государственная пошлина в размере двух месячных расчетных показателей (1 МРП – 1852 тенге). За выдачу свидетельства в связи с изменением, дополнением, исправлением и восстановлением записи акта о перемене имени, отчества, фамилии взимается государственная пошлина в размере 0,5 МРП.

– Итак, у человека на руках свидетельство. Что дальше?

– Теперь ему предстоит в недельный срок известить о смене фамилии, имени или отчества органы внутренних дел, Комитет национальной безопасности, органы прокуратуры и финансовой полиции, местные органы военного управления, налоговый комитет по месту постоянного жительства гражданина, а также регистрирующий орган по месту государственной регистрации рождения.

Саида ТУРСУМЕТОВА

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15 Комментариев Включено "Хотите сменить фамилию? Делайте это правильно!"

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Вячеслав Шварц

RT @otyrar: Хотите сменить фамилию? Делайте это правильно! — http://t.co/i1kmUq4RyY

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3 лет 1 месяц назад
Георгий

А ещё в очереди перерегистрация квартиры и прочей недвижимости, взятие подтверждающих справок из институтов и прочих учебных заведений что вы и человек в дипломе одно и тоже лицо (если выходите за муж) плюс могут быть дети от предыдущих браков и надо доказывать что это ваши дети ведь у вас новая фамилия и всё это умножаете на нерасторопность наших чиновников и вообще наших кадров, в общем весёлый квест выходит.

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3 лет 1 месяц назад
Саида Турсуметова

Георгий, в плане перерегистрации имущества мне повезло — недвижимости у меня нет. А вот движимое оформляла уже на новую фамилию)). Что касается детишек, то тут, как мне пояснили выход один — при выезде брать с собой свидетельство, на основании которого и была смена фамилии. Впрочем, если фотографии детей будут вклеены в ваш паспорт, не думаю, что могут возникнуть какие-либо проблемы. Хотя… Вот съезжу в Ташкент и обязательно здесь в комментах напишу — каково это быть с детьми разной фамилии))

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3 лет 1 месяц назад
Робин Гуд

А если 6-ти летнему сыну фамилию поменять? Не по фамилии отца, а имя деда дать?

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3 лет 1 месяц назад
Жанар

Со слов «в недельный срок известить… ОВД, КНБ…» каким образом?! Написать письмо? или с вывеской ходить? или что-то другое? Саида, у Вас талант приоткрыть тайну, а дальше как в сериалах — ждите следующую серию, но не факт, что узнаете что-то новое…

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3 лет 1 месяц назад
Саида Турсуметова

Жанар, спасибо за комментарий. «Известить в недельный срок» означает, что нужно прийти со своим новым документом. По почте известить не получится — если уж у нас, что называется, «вживую» умудряются внушить тебе, что ты «верблюд»))). Что касается «хождения с вывеской» — юмор оценила. Могу ответить в том же духе — попробуйте — получится прикольно, но не факт, что результативно))).

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3 лет 1 месяц назад
назым

Смена фамилий это ужас…. я с дочкой хожу с 4 сентября до сих пор ходим.

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2 лет 10 месяцев назад
Ербол
Доброго времени суток. Моя фамилия — Бимурзин. Я хотел поменять фамилию по казахским традициям, чтобы по-новому звучало как Бимырза, в честь моего деда. Но в загсе/цоне мне сказали, что так нельзя, и предложили чтобы я написал как — Бимурза, поскольку они не могут изменить корень фамилии, но могут изменить окончание -ин на -а. Но в Законе Республики Казахстан «О браке и семье» говорится, что я могу поменять свою фамилию в честь своего деда, а деда моего звали Бимырза, никак не Бимурза. Да и в казахском языке нет такого слова Мурза, чтобы эта версия давалась лексическому лоббированию сотрудников загса/цона. Прошу помочь… Показать весь текст »
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2 лет 4 месяцев назад
Надежда

Я собираюсь развестись с мужем и хочу вернуть свою девечью фамилию. Но у меня есть ИП как мне все правильно оформить и сделать? Мне заранее сообщить в налоговую или как присвою свою фамилию? Подскажите — объясните все подробней пожалуйста

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2 лет 1 месяц назад
Айнель

Добрый день! Вопрос такой: я родилась не в Казахстане, но сейчас гр. РК. Хочу поменять имю, могу ли оставит свою девичью фамилию и только поменять имю при регистрации заключение брака.

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1 год 11 месяцев назад
Милана

Я хочу поменять имя как это можно сделать как получилось в удостоверение одно имя а зовут меня по другому помогите пожалуйста

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1 год 8 месяцев назад
Самал

Здраствуйте, я родился в Бишкеке, но всю жизнь проживаю в Казахстане, хотел поменять фамилию в 18 лет, отказали из-за надписи — уроженец Кыргызской республики и что нужно делать запрос туда, а это очень долгая история. Подскажите сейчас это тоже проблематично или как-то упростилось. Спасибо.

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1 год 6 месяцев назад
Бойбеков Максатжан

Здравствуйте! Моя фамилия написана с ошибкой (правильно будет Байбеков, а написана Бойбеков), Если обратиться в местный ЗАГС и написать заявление об исправлении ошибки в фамилии, с какими процедурами мне придется столкнуться, какие документы придется поменять, придется ли менять фамилию в дипломах, свидетельствах об окончании средней школы и др.?

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1 год 26 дней назад
Нурлан

Хочу поменять только окончание отчествы (Муратович на Муратулы), а имя и фамилию оставить без изменения, возможно ли это? Если возможно, то какие еще документы (например; права, техпаспорт на авто, диплом, имущества находящиеся в собственности, ЕНПФ, счета в банках и т.д.) предстоит мне менять?

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3 месяцев 20 дней назад
Бильназ

Здравствуйте. Скажите пожалуйста кто знает а год рождения или месяц можно менять?

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3 часов 33 минут назад
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