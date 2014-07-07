Хотите сменить фамилию? Делайте это правильно!

Теперь мне понятно, почему при замене водительских прав в связи со сменой фамилии с вас требуют справку из психдиспансера. НИКОГДА психически здоровый человек не пойдет на смену фамилии и последующую за этим действием бумажную волокиту по доброй воле.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Помните старую поговорку: «Не ходите девки замуж…»? Я бы ее дополнила: а если уж и пошли – не меняйте фамилию. Чтобы проблем не было.

Недавно решила я фамилию поменять. Что стало причиной – развод или замужество, – уточнять не будем. Получив документ, согласно которому отныне я – …-ова, первое, что сделала, побежала в ЦОН. Благо тут все нормально. Заявление приняли, быстро все оформили, сфотографировали (денег за фото не взяли, как это было несколько лет назад) и сказали, когда прийти за готовым документом.

Итак, час икс. На руках у меня новые документы, где красуется та самая фамилия. Радости моей нет предела. Еще бы, оказывается, так просто менять документы. Думала тогда я. Но не тут-то было.

Удостоверение личности – лишь первый из всех документов, которые мне предстояло поменять. Дальше следовали водительские права. Меня предупредили бывалые автовладельцы, что лучше воспользоваться услугами посредников. Но как это так: я, обращаясь к посреднику, буду способствовать коррупции?! Нет, эта история не про меня.

Права, естественно, меняют в УДП. Куда я и направилась. На часах 10 утра. Термометр уже показывает +40. Узнаю, где производится замена, и попадаю в битком набитый зал. Помещение кому-то может показаться огромным, но дышать, даже при усилиях двух кондиционеров, нечем. Периодически открывается дальняя дверь, в которую заглядывают какие-то люди. Осматриваюсь. С двух сторон зала – ряды зарешеченных окошек. Но все они закрыты. Значит, мне – в дверь. Проталкиваюсь между людьми и заглядываю: «Простите, я хотела узнать, какие документы необходимы для смены прав. Я фамилию поменяла…» – «Там в фойе висит перечень документов», – некто из недр кабинета обрывает меня на середине фразы и захлопывает перед моим носом дверь.

В фойе действительно висит перечень документов. Но вид у него такой, словно это какой-то свод правил, не имеющих отношения к простым смертным.

Читаю: для смены прав мне необходимо предоставить удостоверение личности, медсправку, справку из психдиспансера, справку из наркодиспансера, адресную справку из ЦОНа. СТОП! Неужели в связи со сменой фамилии, я съехала с катушек настолько, что стала наркоманкой и пациенткой психдиспансера?! Стоя у этого самого перечня и с тоской озирая переполненный людьми зал, я поняла, почему у нас так востребованы услуги посредников.

А на очереди был пенсионный фонд, налоговая (угораздило же меня несколько лет назад ИП открыть) и банки, в которых у меня банковские карты. Осталось придумать, где бы времени лишнего достать…

Для тех, у кого не пропало желание поменять фамилию, мы расскажем как это правильно сделать.

КАК? ГДЕ? КОГДА?

С вопросами РАБАТ обратился к главному специалисту отдела РАГС департамента юстиции ЮКО Зульфие Шайдуллиной.

– Зульфия Темирхановна, расскажите, пожалуйста, кто имеет право на смену фамилии?

– Смена фамилии, а правильнее будет говорить – государственная регистрация перемены имени, отчества, фамилии, производится только по уважительным причинам. А именно:

неблагозвучность имени, отчества, фамилии; трудность произношения имени, отчества, фамилии; желание супруга носить общую с супругом фамилию, если при государственной регистрации брака (супружества) остались на добрачных фамилиях; желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества); желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака (супружества); желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга; желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга и если заявитель был на добрачной фамилии; желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей); желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах; желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга; желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям; желание носить фамилию и отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя; желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу при хирургическом изменении пола.

Госрегистрация производится регистрирующими органами по личному заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста и желающего поменять имя и (или) отчество, фамилию.

– Куда нужно подавать заявление?

– Заявление можно подать либо в органы регистрации (РАГС), либо в ЦОН, либо на веб-портал «электронного правительства» – www.e.gov.kz.

– Что нужно указать в заявлении?

– Заявитель указывает имя, отчество (при его наличии), фамилию; избранные имя, отчество, фамилию; причины перемены имени, отчества, фамилии.

– Какие документы необходимо предоставить? Будет ли являться основанием свидетельство о регистрации или расторжении брака?

– Однозначно, да. К заявлению прилагаются документы, которые подтверждают причины, в связи с которыми заявитель просит переменить имя, отчество, фамилию:

свидетельство о рождении заявителя; свидетельство о заключении брака (супружества), если заявитель состоит в браке (супружестве); свидетельства о рождении ребенка, если у заявителя имеются несовершеннолетние дети; свидетельство об усыновлении либо свидетельство об установлении отцовства, если таковые были зарегистрированы регистрирующими органами; свидетельство о расторжении брака (супружества), если заявитель ходатайствует о присвоении ему добрачной фамилии в связи с расторжением брака (супружества); две фотографии заявителя.

В случае необходимости истребуются дополнительные документы, подтверждающие причины, в связи с которыми заявитель просит переменить имя, отчество, фамилию.

– Если заявителю отказали, что ему делать?

– В этом случае он вправе обратиться в суд.

– Какой документ получит заявитель?

– Дело в том, что сведения о перемене имени, отчества, фамилии вносятся лишь в актовую запись о рождении лица, в отношении которого она составлена. В другие записи внесение изменений не производится. Поэтому в подтверждение произведенной перемены имени, отчества, фамилии предъявляется свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии установленного образца.

– Какие сведения содержатся в свидетельстве?

– Свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии содержит следующие сведения:

имя, отчество (при его наличии), фамилию до и после государственной регистрации о перемене имени, отчества, фамилии; дату и место рождения; дату составления и номер записи акта о перемене имени, отчества, фамилии; наименование регистрирующего органа, произведшего государственную регистрацию перемены имени, отчества, фамилии; дату выдачи свидетельства о перемене имени, отчества, фамилии; серию и номер свидетельства о перемене имени, отчества, фамилии.

– Каков размер госпошлины за регистрацию смены фамилии, имени или отчества?

– За регистрацию перемены фамилии, имени или отчества, национальности и пола взимается государственная пошлина в размере двух месячных расчетных показателей (1 МРП – 1852 тенге). За выдачу свидетельства в связи с изменением, дополнением, исправлением и восстановлением записи акта о перемене имени, отчества, фамилии взимается государственная пошлина в размере 0,5 МРП.

– Итак, у человека на руках свидетельство. Что дальше?

– Теперь ему предстоит в недельный срок известить о смене фамилии, имени или отчества органы внутренних дел, Комитет национальной безопасности, органы прокуратуры и финансовой полиции, местные органы военного управления, налоговый комитет по месту постоянного жительства гражданина, а также регистрирующий орган по месту государственной регистрации рождения.

Саида ТУРСУМЕТОВА