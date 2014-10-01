Забытые ветераны спорта, они же пенсионеры

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Иллюстрация предоставлена автором.
Иллюстрация предоставлена автором.
Иллюстрация предоставлена автором.

Меня удивляет тот факт, что мало внимания уделяют нашим ветеранам спорта, таким как Волков Анатолий Николаевич. Он проработал в ЮКО СДЮСШОР по тяжелой атлетике более 20 лет и подготовил к соревнованиям многих спортсменов. Сейчас он на пенсии, я уже не говорю про инсульты, которые он перенес. А ведь все знают об этом, все, кто с ним работал, все, кто тренировался у него. Но никто даже не позвонит и не спросит, как у вас дела? Да Бог с ними… Сегодня День пожилых людей. И тишина… Ни звонков, ни поздравлений… Стыдно должно быть той школе, где он работал все это время, которая даже и не вспомнила о нем. Хотя несколько раз звонили со школы и поздравляли с какими-то праздниками и просили приехать… Но, извините меня, человек перенес ни один инсульт. Неужели нельзя как-то по-другому уделить внимание. Ведь ему тяжело ездить для того, чтобы просто пообедать или получить эти 2 тысячи тенге, и то не факт, что дадут… Но в этом году решили вообще не вспоминать о нем… Стыдно должно быть комитету ветеранов по туризму и спорту. Мало того, что пенсия маленькая, так еще и молчат, как будто этот человек вовсе и не работал у них никогда! Я предлагаю обратить все-таки на это внимание. И таких, как он, много. Мы же не можем сами звонить и напрашиваться. Я считаю, что это нечестно и неуважительно по отношению к таким людям.

Автор: Ольга.

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5 Комментариев Включено "Забытые ветераны спорта, они же пенсионеры"

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★ Ольга Волкова ★

RT @otyrar: Забытые ветераны спорта, они же — пенсионеры — http://t.co/GSKeV3EZQZ http://t.co/z6oUsAArHE

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 лет 10 месяцев назад
МК «Жас Отан» ЮКО

RT @otyrar: Забытые ветераны спорта, они же — пенсионеры — http://t.co/GSKeV3EZQZ http://t.co/z6oUsAArHE

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 лет 10 месяцев назад
Ольга

Хочется пару слов написать об этом человеке. Анатолий Николаевич после первого инсульта продолжил тренировки и сам готовил себя к соревнованиям. Он стал чемпионом Азии по пауэрлифтингу среди ветеранов. Отдавал свои силы и здоровье, работая сутра до позднего вечера в тренажерном зале. И вот сейчас стал никому не нужен. Очень жаль, что у нас быстро забывают таких людей. Очень жаль…

Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
2 лет 10 месяцев назад
Вячеслав+Аюбаев
Автор: Ольга заступилась. Так ить мОлода ишшо! Не знат, чё пенсионерскую шелуху не принато вспоминать! Не гоже это! Лицемерно вспоминають пока работаш. Высоки слова, диферамбы распевать особо учителя и горазды. А чё не попеть раз-то в год! А с пенсионером и того прошше — с глаз долой из сердца вон! Сиди себе дома пилюли попивай, лечи что заработал, береги силёшки, не мотайся по школам за добрым словом. Глядишь и проживёшь дольше. Дня на 2-3. А-то ишшо деньги подарят, потом ташши их до дома, надрывайся! Нет, мир рационально устроен! Ну, вот. Покалякали и разошлись. Прощевайте. А и правильно — добро слово… Показать весь текст »
Голос ЗА0-3Голос ПРОТИВ Ответить
2 лет 10 месяцев назад
Иван

Сам ты шелуха!!!!!!!!!!!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 29 минут назад
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