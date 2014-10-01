Забытые ветераны спорта, они же пенсионеры

Меня удивляет тот факт, что мало внимания уделяют нашим ветеранам спорта, таким как Волков Анатолий Николаевич. Он проработал в ЮКО СДЮСШОР по тяжелой атлетике более 20 лет и подготовил к соревнованиям многих спортсменов. Сейчас он на пенсии, я уже не говорю про инсульты, которые он перенес. А ведь все знают об этом, все, кто с ним работал, все, кто тренировался у него. Но никто даже не позвонит и не спросит, как у вас дела? Да Бог с ними… Сегодня День пожилых людей. И тишина… Ни звонков, ни поздравлений… Стыдно должно быть той школе, где он работал все это время, которая даже и не вспомнила о нем. Хотя несколько раз звонили со школы и поздравляли с какими-то праздниками и просили приехать… Но, извините меня, человек перенес ни один инсульт. Неужели нельзя как-то по-другому уделить внимание. Ведь ему тяжело ездить для того, чтобы просто пообедать или получить эти 2 тысячи тенге, и то не факт, что дадут… Но в этом году решили вообще не вспоминать о нем… Стыдно должно быть комитету ветеранов по туризму и спорту. Мало того, что пенсия маленькая, так еще и молчат, как будто этот человек вовсе и не работал у них никогда! Я предлагаю обратить все-таки на это внимание. И таких, как он, много. Мы же не можем сами звонить и напрашиваться. Я считаю, что это нечестно и неуважительно по отношению к таким людям.

Автор: Ольга.