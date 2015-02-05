В Шымкенте появились новые автобусы с Wi-Fi доступом к Интернету

На площади Аль-Фараби состоялась презентация 200 новых автобусов, использующих в качестве моторного топлива — компримированный природный газ метан. Как сообщает пресс-служба акимата Шымкента, также открыли новую заправочную станцию КПГ, которая будет обслуживать эти автобусы.

На презентации присутствовали заместитель акима области Сапарбек Туякбаев, аким города Дархан Сатыбалды, директор ТОО «Green bus Company» Кулишев Б.А. и директор филиала АО «Qazaq Banki» в г. Шымкенте Карлыгаш Курбаналиева.

В Шымкенте, по подсчетам специалистов, ежедневный пассажиропоток составляет более 250000 человек, а это порядка 31 % населения города. Город обслуживают 1228 автобусов и микроавтобусов по 86 маршрутам. Большая часть из них имеют срок эксплуатации от 10 лет и больше.

Новый транспорт приобретен ТОО «Green bus Company» при поддержке акимата Шымкента в рамках кредитного соглашения с акционерным обществом «Qazaq Banki».

В областной центр завезено 100 автобусов «Yutong Hongkong Limited», 80 автобусов «Xiamen Colden Dragon Bus», 20 автобусов «Xiamen Colden Dragon Bus». Главное преимущество этих транспортных средств — они считаются экологически чистыми. Выброс углекислого газа у них ниже на 80%, а азота — на 14 %, уровень шума понижен на 7 дБ.

Немаловажным плюсом является вместительность новых автобусов: 120 имеют длину 10 метров и общую вместительность до 85 человек, 80 автобусов в длину 8 метров и рассчитаны на 70 человек. На каждом автобусе будет установлен GPS-навигатор для диспетчерского сопровождения и бесплатный Wi-Fi для пассажиров.

Автобусы, приобретенные в Китае, имеют два года гарантированного обслуживания. Сейчас пять представителей компаний находятся в Казахстане для обучения персонала ремонту и обслуживанию техники. Общая стоимость 200 автобусов составляет 3 млрд. тенге.

Планируются, что автобусы будут следовать по основным маршрутам города — №№ 19, 74, 60, 60-а, 76, 92, 135 (от ул. Капал батыра и проспекта Тауке хана до улиц Рыскулова и Аргынбекова).

ТОО «Green bus Company» уже обеспечило работой 500 человек. В дальнейшем штат расширят до 1000 человек.

А открытие новой заправочной станции компримированного природного газа обошлось инвесторам в 5 млн. долларов. Новейшее итальянское оборудование позволяет одновременно заправлять 8 единиц техники. Стоимость одного литра газового топлива составляет 54 тенге.

Фото продоставлено пресс-службой акимата города Шымкент.