Любишь кататься, люби и извиняться. Владелец внедорожника извинился за свое поведение

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Любишь кататься, люби и извиняться. Водителю внедорожника пришлось просить прощения у всего Шымкента. Сотрудники местной полиции задержали владельца джипа с госномером 303, того самого, который ездил задним ходом по проспекту Байдибек би в Шымкенте. Видеорегистратор другого автомобиля зафиксировал факт нарушения, а после видео отправилось гулять по социальным сетям с тегами «Дима, братан, это для тебя».

В Шымкенте стало модно ездить задом напередНа задержанного водителя внедорожника составлены административные протоколы. Молодой человек в своем ответном видеообращение призвал всех автовладельцев Шымкента соблюдать правила дорожного движения и уважительно относиться к сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Из этических соображений редакция портала Otyrar.kz избавила нарушителя от дальнейшего позора, размыв изображение его лица и заглушив имя и фамилию, им озвученные.

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7 Комментариев Включено "Любишь кататься, люби и извиняться. Владелец внедорожника извинился за свое поведение"

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Кkkkkk

Незнаю, но вроде извинятся, пишется через мягкий знак. Что делать? Извиняться! Если я не прав, то подскажите!

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1 год 3 месяцев назад
Елена Бояршинова

Бывает) Спасибо

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
1 год 3 месяцев назад
Татьяна

А штраф какой выписали? Лишили ли прав за встречку? Почему об этом не пишите или таким, как он просто можно извиниться? Почему кто-то извиняется, а у кого-то боснословные штрафы изымаются?

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1 год 3 месяцев назад
Куандык Байдосов

Дима братишка, прости его!!!)))

Голос ЗА0-2Голос ПРОТИВ Ответить
1 год 3 месяцев назад
Пила Дос))

Извиняюсь—те)) Ни разу не сказал)) Признал свою вину — это да)) Да хотя перед кем ему извиняться то?))

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1 год 3 месяцев назад
Пила Дос))

Заплатил то укоко — почему не указываете сумму штрафа??))

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1 год 3 месяцев назад
агащас

а что толку от извинений если всё заглушили и лицо размыли) бред.

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10 минут 15 секунд назад
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