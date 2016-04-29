Любишь кататься, люби и извиняться. Владелец внедорожника извинился за свое поведение

Любишь кататься, люби и извиняться. Водителю внедорожника пришлось просить прощения у всего Шымкента. Сотрудники местной полиции задержали владельца джипа с госномером 303, того самого, который ездил задним ходом по проспекту Байдибек би в Шымкенте. Видеорегистратор другого автомобиля зафиксировал факт нарушения, а после видео отправилось гулять по социальным сетям с тегами «Дима, братан, это для тебя».

На задержанного водителя внедорожника составлены административные протоколы. Молодой человек в своем ответном видеообращение призвал всех автовладельцев Шымкента соблюдать правила дорожного движения и уважительно относиться к сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Из этических соображений редакция портала Otyrar.kz избавила нарушителя от дальнейшего позора, размыв изображение его лица и заглушив имя и фамилию, им озвученные.