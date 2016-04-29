Любишь кататься, люби и извиняться. Водителю внедорожника пришлось просить прощения у всего Шымкента. Сотрудники местной полиции задержали владельца джипа с госномером 303, того самого, который ездил задним ходом по проспекту Байдибек би в Шымкенте. Видеорегистратор другого автомобиля зафиксировал факт нарушения, а после видео отправилось гулять по социальным сетям с тегами «Дима, братан, это для тебя».
На задержанного водителя внедорожника составлены административные протоколы. Молодой человек в своем ответном видеообращение призвал всех автовладельцев Шымкента соблюдать правила дорожного движения и уважительно относиться к сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Из этических соображений редакция портала Otyrar.kz избавила нарушителя от дальнейшего позора, размыв изображение его лица и заглушив имя и фамилию, им озвученные.
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7 Комментариев Включено "Любишь кататься, люби и извиняться. Владелец внедорожника извинился за свое поведение"
Незнаю, но вроде извинятся, пишется через мягкий знак. Что делать? Извиняться! Если я не прав, то подскажите!
Бывает) Спасибо
А штраф какой выписали? Лишили ли прав за встречку? Почему об этом не пишите или таким, как он просто можно извиниться? Почему кто-то извиняется, а у кого-то боснословные штрафы изымаются?
Дима братишка, прости его!!!)))
Извиняюсь—те)) Ни разу не сказал)) Признал свою вину — это да)) Да хотя перед кем ему извиняться то?))
Заплатил то укоко — почему не указываете сумму штрафа??))
а что толку от извинений если всё заглушили и лицо размыли) бред.