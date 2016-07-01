Шымкентцам предлагают получить 900 квартир. Акимат Шымкента распространил информацию, о том, что с 11 июля по 22 июля 2016 года производится прием заявлений на 900 квартир, вводимых в эксплуатацию в микрорайоне «Асар» по направлению «АО «КИК». Заявления подаются с помощью электронного ключа (ЭЦП) каждым заявителем самостоятельно на портале «Е-gov».

Граждане, ранее подавшие заявления на участие по направлению КИК и не получившие жилье, должны повторно подать заявку на участие в электронном виде. Консультации по электронной подаче документов проводятся в пунктах «Е-gov» при центрах обслуживания населения и в отделе жилищных отношений города Шымкента (ул. Желтоксан, 18, каб. 203).

По линии «Жилье АО «КИК» имеют право участвовать граждане, состоящие в очереди на получение жилья в местном исполнительном органе, относящиеся к следующим категориям лиц:

— многодетные семьи;

— неполные семьи;

— семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

— оралманы;

— государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций.

Характеристики жилья, реализуемого через «Казахстанскую Ипотечную Компанию» :

мкр. «Асар», 900 квартир:

— 1-комнатные – 300 шт., площадь квартиры — 42 кв. м;

— 2-комнатные – 300 шт., плошадь квартиры — 54 кв. м;

— 3-комнатные – 300 шт., площадь квартиры — 74 кв. м.

Способ продажи — аренда с выкупом, срок аренды — 20 лет. Стоимость аренды за 1 кв. м. в месяц — 840 тенге.

К заявлению прилагаются следующие документы в электронном варианте:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;

2) свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/супруги, рождении детей, заявление о том, что заявитель в браке не состоит;

3) справка о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища за последние пять лет, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан;

4) адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства, подтверждающая проживание в городе Шымкенте;

5) справка с места работы заявителя и супруги (-га);

6) справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи;

7) сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности на момент подачи заявления на участие в Программе;

8) справка, подтверждающая получение заявителем доходов.