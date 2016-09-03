Отключили за неуплату газ. Что дальше?

«Так получилось, что я вовремя не заплатил за газ, и мне его отрезали. Я уже погасил долг. Но теперь нужно идти в офис газовиков, чтобы заплатить штраф. Говорят, что у них там большие очереди. В этой связи у меня появилось несколько вопросов.

1. Насколько я знаю, в «КазТрансГазе» есть ЦОН. Тогда, почему там образуется очередь?

2. Зачем вообще держать много операторов?

3. Почему газ отключают едва ли не в первый же день просрочки, а подключают долго?

4. Может, у вас недостаточно бригад, чтобы обслуживать такой огромный город?

5. Почему о предстоящем отключении (за несвоевременную оплату) газовики не предупреждают заранее, например, если нужно заменить счетчик, они предупреждают, а об отключении – нет?

6. Я не оплатил вовремя, потому что был в отъезде. Всеми счетами в доме занимаюсь я. Супруга в этом ничего не смыслит. Почему нельзя как-то пойти навстречу добросовестным плательщикам?

7. И последнее: почему, чтобы оплатить штраф, я должен обязательно идти в офис компании?» – Самат Байдаулетов.

Все вопросы мы адресовали в ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

«По первому и второму вопросам отвечаем следующее. Дело в том, что в ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» население обращается с различными вопросами – от возможности первичного подключения (как следствие, подготовки необходимой документации) до повторного подключения после оплаты за подключение данной услуги. Чтобы не создавались огромные очереди, 21 февраля 2015 года в ЮКПФ была открыта служба по обслуживанию населения, работающая по принципу «одного окна». Кроме того, четыре окна выделено представителям службы ТОО «Омега-XXI» для решения всех вопросов, касающихся начислений и оплаты.

Третий вопрос связан со сроками и механизмом отключения и подключения. Установленный срок подключения газа – три рабочих дня. Механизм подключения действует следующим образом: абонент по талону обслуживания потребителей операционной службы по обслуживанию населения (ОСОН) в порядке очередности заполняет заявку на повторное подключение и получает квитанцию на оплату за данную услугу. Затем оплачивает 1000 тенге (сумма одинакова для всех абонентов, в том числе и для юридических лиц) в АО «Казпочта» либо в кассе филиала (работают две кассы, время ожидания в среднем от 30 секунд до трех минут, в отопительный период – 3-5 минут) на первом этаже в ОСОН.

После оплаты указанной суммы абонент без очереди проходит в любое из окон обслуживания операторов ТОО «Омега-XXI» и подписывает заявку на повторное подключение, чтобы подтвердить, что задолженности на сегодняшний день не имеется. Процедура производится самостоятельно абонентом, так как бывают моменты, когда у абонента сумма задолженности большая и он не в силах оплатить всю сумму. В этом случае абонент пишет заявление операторам ТОО «Омега-XXI» о предоставлении отсрочки оплаты.

Подписав заявку, абонент без очереди проходит в любое окно обслуживания и сдает заявку с оплаченной квитанцией.

На следующий день после оплаты с ним созванивается слесарь, договаривается об удобном для абонента времени и выезжает для подключения. Подключение в течение двух-трех дней возможно только в случае выходных дней или когда абонент указал в заявлении некорректный номер либо у абонента телефон был недоступен. К сожалению, такие случаи нередки. Кроме того, в городе много районов, где нет даже названий улиц, не говоря уже о номере дома.

Бригад, работающих в городе, у нас достаточно. Повторное подключение одного абонента в среднем занимает около часа.

Относительно предупреждения можем сказать, что точно так же, как и при необходимости замены счетчика, в квитанции указывается долг за потребленный газ.

Согласно договору розничной реализации товарного газа бытовым потребителям, утвержденному приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 12 ноября 2014 года №117, на основании пп.11 п.3 этого договора «бытовой потребитель обязан производить оплату за газ в соответствии с условиями настоящего договора», и на основании пп.14 п.4 «бытовой потребитель производит оплату за газ при отсутствии прибора учета газа – ежемесячно по нормам потребления, при наличии приборов учета газа – ежемесячно по показаниям приборов учета в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным». Также п.12, пп.1 гласит: «Поставщик имеет право своевременно и в полном объеме получать оплату за газ». Таким образом, получая в течение двух месяцев подряд квитанции за потребленный газ, в которых заполнена графа «Долг», потребитель понимает, что нарушает условия договора, а чтобы не столкнуться с проблемами в виде отключения и последующей оплаты не только долга, но и суммы за подключение, абоненту необходимо своевременно произвести оплату за потребленный газ.

Если на момент получения счета вы не могли прийти в абонентский отдел, вы можете заплатить долг за потребленный газ в режиме онлайн посредством kaspi.kz или epos.kz, причем и в первом и во втором случае абоненту достаточно ввести лицевой счет ЕПД, чтобы в графе суммы к оплате высветилась сумма задолженности. Если в первом случае абонент оплачивает посредством kaspi-кошелька, во втором он может выбрать любой из удобных ему способов оплаты.

И последнее. Абоненты, у которых отключили газ за неуплату, не оплачивают штраф. Они оплачивают сумму за услугу «Повторное подключение». К сожалению, сделать это дистанционно невозможно, так как для оперативности подключения абонента к газоснабжению необходимы данные и заявление абонента.

Например, представим ситуацию: абонент оплатил повторное подключение через kaspi.kz или epos.kz. Эти службы высылают отчет об оплате только на следующий день после внесения оплаты. Бухгалтерия филиала вносит в базу данных оплату после получения регистра с указанием «оплата». Далее информация будет передана в абонентский отдел ОСОН, где сотрудник заполнит заявку на подключение. Пока производятся все эти процедуры, абонент теряет три дня и плюс день на подключение. ВНИМАНИЕ! Если на момент выезда слесаря абонента не оказалось дома, подключение в этот день не производится.

Саида ТУРСУМЕТОВА