ЮКГИ им. Мардана Сапарбаева выпускает востребованные молодые кадры

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ЮКГИ им. Мардана Сапарбаева

Один из лучших вузов Южного Казахстана выпускает грамотных молодых специалистов. ЮКГИ им. Мардана Сапарбаева делает все, чтобы вчерашние студенты были востребованы на рынке труда. На днях будущие выпускники встретились с потенциальными работодателями. В неофициальной обстановке студенты смогли пообщаться с работодателями и задать им интересующие вопросы.

Сложности трудоустройства и предварительное собеседование, открывающиеся перспективы. Выпускников Южно-Казахстанского гуманитарного института им. Мардана Сапарбаева интересует все. Студенты третьих и четвертых курсов уже сейчас озадачены поиском будущего места работы. А потому встречи с потенциальными работодателями — это шанс стать ближе к мечте.

На встречу с молодыми специалистами пришли госслужащие и руководители крупных предприятий. Они уже не первый год выступают в качестве работодателей и всегда охотно принимают выпускников института им. Мардана Сапарбаева. Ведь здесь, по словам предпринимателей, выпускают по-настоящему профессиональные кадры.

Заурет Кабылбекова: «ЮКГИ им. М. Сапарбаева — единственный частный вуз в области, который отчисляет студентов за неуспеваемость. Это говорит о том, что институт дорожит своим авторитетом. А студенты — это лицо вуза. И ЮКГИ выпускает действительно образованных специалистов».

Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени Мардана Сапарбаева значительно отличается от других вузов области. На протяжении многих лет он единственный в Южном Казахстане среди частных вузов, является базовым по проведению ЕНТ. А студенты специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» проходят языковую практику в Синцзяньском педагогическом университете КНР.

Гульшара Сапарбаева, президент ЮКГИ им. М. Сапарбаева: «Наши студенты обучаются по дуальной системе. Каждый день они проходят практику на предприятиях по специальности. В конце общие часы практики составляют 360 часов, это очень хороший показатель. К тому же мы отправляем учебные планы нашим работодателям, и они вносят свои дополнения. Это позволяет идти в ногу со временем».

Всего в Южно-Казахстанском государственном институте им М. Сапарбаева обучаются свыше 4,5 тысячи студентов. Все они получают знания по 15 специальностям. И большинство выпускников ЮКГИ сразу после окончания вуза трудоустраиваются и востребованы по всей стране.

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9 Комментариев Включено "ЮКГИ им. Мардана Сапарбаева выпускает востребованные молодые кадры"

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Dexagore
Смешно читать. Я заканчивал в свое время этот вуз. По специальности из всего потока устроился только один человек, и то только потому что его папа к себе взял. Девушка с красным дипломом в итоге на ТК Отырар работает, другой студент отделочными работами занимается, и таких, кто не нашел работу по специальности 99%. Хваленное трудоустройство выглядит так, собирают в актовом зале всех студентов и представитель работодателя толкает речь, затем каким-то странным образом выбирают соискателя на должность, тогда из всех студентов 4-го курса, выбрали только одного, случайность конечно))). О практике. Это вообще весело, каждый находит себе место практики сам, это только твои… Показать весь текст »
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9 месяцев 24 дней назад
Студент
Я в корне не согласен с этими высказываниями. Я тоже учился в этом Вузе по специальности «Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники и сетей», и у меня остались только самые лучшие воспоминания. У нас были квалифицированные педагоги, вуз всегда искал сам для нас места практики. Почти все наши ребята устроились на работу по специальности, сейчас работают на ведущих предприятиях области и Казахстана. В «Казахтелекоме», «Энергопотоке», банках. Кто-то открыл собственное дело, но всем пригодились те знания, которые мы получили в этом институте. Наши преподаватели после института поддерживали с нами связь и некоторым помогли устроиться на работу. Я желаю процветания ЮКГИ им.… Показать весь текст »
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6 месяцев 13 дней назад
Женя

Неправда, я тоже выпускница этого вуза специальности «Финансы и кредит «2001 г. выпуска. Практику для нашей группы организовал ВУЗ. По результатам практики меня и моих двоих однокурсников оставили работать в городском Налоговом комитете, остальные наши ребята успешно устроились в банках и предприятиях города. Не жалею что выбрала именно этот ВУЗ. Это были лучшие годы. Желаю дальнейшего процветания!!!

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6 месяцев 12 дней назад
зачем тебе ?

Знаешь? У тебя нет в цель жизни. бормочешь всю всякую. Не устроился на работу, что институт должен отвечать???

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11 минут 3 секунд назад
тала

Очень классно, что обучаются по дуальной системе. Дуальная система позволяет убить сразу двух зайцев, то есть совместить в учебном процессе и теоретическую, и практическую подготовку. Одновременно с учебой учащиеся осваивают избранную профессию непосредственно на производстве, то есть учатся сразу в двух местах: 1-2 дня в неделю в училище, остальные время — на предприятии.

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9 месяцев 24 дней назад
арман

Дуальная система обучения уже давно получила мировое признание. Широко распространена она в Германии и её экономические успехи красноречиво свидетельствуют о ценности дуального обучения.

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9 месяцев 24 дней назад
кондрат

одни понты. этот вуз начинался с криминальных азов. надо забрать право приема ЕНТ у этого вуза, говорят, что частные вузы ежегодно вносят сюда большие суммы для положительного решения вопросов тестирования. вообще, микроклимат в вузе мрачный, полный диктат. отраровцев прошу освещать работу частных, так называемых, вузов, и народ узнает истинную картину.

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6 месяцев 26 дней назад
Вуз

Полная чушь, институт активно ведет работу по повышению качества обучения. Не надо путать диктат с соблюдением трудовой дисциплины. Где нет порядка там не будет качественного обучения. Результатами нашей работы являются наши высокие показатели ВОУДа. Наш Вуз среди 100 вузов входит в 20 лучших. ЕНТ на базе института проходит более 15 лет. За это время мы не имели ни одного замечания от Республиканского центра тестирования.
Кондрат! Не надо врать.

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6 месяцев 13 дней назад
88888

Какой еще диктат Кондрат??? Прежде чем писать такие аргументы, ты задумался о чём пишешь? Твои слова не заходит в рамку логику. Есть такое выражения «не зная лично, не суди публично». Если ты считаешь что знаешь наш ВУЗ хорошо и лично, дай мне тебя разоблачить. Ты ошибаешься на счет этого. Сам учусь в этом вузе ЮКГИ им. Мардана Сапарбаева. Такую систему не видел и не слышал за процесс обучении.

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5 месяцев 1 час назад
wpDiscuz