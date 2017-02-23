23 февраля чеченцы ЮКО благодарят казахский народ

В поселке Сергеевка Южно-Казахстанской области чеченская община провела поминальный обед, посвященный скорбной дате — годовщине высылки чеченцев и ингушей из Чечни. На обеде собрались житель всех окрестных сел. Во время чтения традиционной молитвы всегда упоминается Казахстан — республика, которая стала второй родиной для десятков тысяч депортированных.

Представители чеченской диаспоры юга выразили благодарность за помощь в сложные для народа годы.

Амин Дабиев, старейшина села Сергеевка: «Это были страшные годы! Было жуткое время, мы не знали, что нас ждет… В дороге умирали сотни людей, их просто выбрасывали из вагонов, даже не давали придать земле. Я каждый день во время намаза прошу у Всевышнего мира на нашей земле. Спасибо всему казахскому народу за добро, спасибо за то, что приняли нас, как своих. Я попал в казахскую многодетную семье вместе с родными, нас было шестеро, в то время, казахский народ и сам жил сложно. Спасибо огромное!»

В Южном Казахстане сегодня проживает более пяти тысяч чеченцев. Уже в 50-ые годы прошлого столетия депортированным чеченцам все-же разрешили вернуться на родную землю. Но многие остались…

В 2 часа утра 23 февраля 1944 года началась самая известная операция по этнической депортации — переселение жителей Чечено-Ингушской АССР, образованной за десять лет до этого путем объединения Чеченской и Ингушской автономных областей.

Депортации «наказанных народов» были и до этого — немцы и финны, калмыки и карачаевцы, и после — балкарцы, крымские татары и проживавшие в Крыму греки, болгары и армяне, а также турок-месхетинцев из Грузии. Но операция «Чечевица» по выселению почти полумиллиона вайнахов — чеченцев и ингушей — стала самой крупной.

Операция «Чечевица» начала готовиться в октябре-ноябре 1943 года, Первоначально планировалось переселение в Новосибирскую и Омскую области, в Алтайский и Красноярский края. Но затем было решено переселить чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию.

29 января 1944 года глава НКВД Лаврентий Берия утвердил «Инструкцию о порядке проведения выселения чеченцев и ингушей». 1 февраля вопрос обсуждало Политбюро ЦК ВКП (б). Разногласия возникли только по срокам начала операции.

Руководил операцией лично Берия. 17 февраля 1944 года он доложил из Грозного, что подготовка завершается, выселить предстоит 459 тысяч 486 человек. Операция была рассчитана на восемь дней, а задействованы в ней были 19 тысяч оперативных работников НКВД, НКГБ и СМЕРШ и около 100 тысяч офицеров и бойцов войск НКВД.

Операция, по его оценке, началась успешно — за сутки из населенных пунктов было вывезено 333 739 человек, из этого числа погружено в эшелоны 176 950. Более быстрому выселению помешал обильный снег, выпавший днем 23 февраля.

Тем не менее по 29 февраля (1944 год был високосным) выселили и погрузили в вагоны 478 479 человек, в том числе 91 250 ингушей и 387 229 чеченцев.