Аскар Мамин побывал на таможенных постах казахстанско-узбекистанской границы. 22 февраля в Южно-Казахстанскую область прибыла рабочая группа во главе с первым заместителем Премьер-Министра РК Аскаром Маминым, сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

В состав делегации вошли министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Б. Атамкулов, министр финансов РК Б. Султанов, заместитель министра иностранных дел РК Г. Койшыбаев, вице-министр национальной экономики РК Т. Жаксылыков, вице-министр по инвестициям и развитию РК Р. Скляр, заместитель председателя Комитета государственных доходов министерства финансов РК Г. Амрин.

Делегация под руководством Аскара Мамина ознакомилась с деятельностью таможенных постов «Б. Конысбаев», «Жибек-Жолы», «Капланбек», «Казыгурт»., расположенных на казахстанско-узбекистанской границе.

В ходе поездки члены делегации обсудили вопросы расширения таможенного поста «Б.Конысбаева» до территории Республики Узбекистан, а также оптимизация времени обработки грузов и процесса пересечения границы, рассмотрения возможности увеличения товарооборота и улучшения взаимовыгодных торгово-экономических связей с Республикой Узбекистан.

Таможенный пост им. «Б. Конысбаева» является автомобильным пунктом пропуска и одним из ключевых таможенных постов, так как через данный пункт пропуска таможенную границу ЕАЭС пересекают товары и транспортные средства, также из дальнего зарубежья (Иран, Турция и др.) транзитом по территории Республики Казахстан и стран ЕАЭС.

К примеру, в 2016 году через этот пост таможенную границу пересекло более 42 тыс. грузовых и 11 тыс. легковых автотранспортных средства.

В ходе поездки делегация посетила пассажирский терминал на таможенном посту «Жибек Жолы», построенный в 2009 году в ходе реконструкции таможенного поста. Наличие современного терминала позволило увеличить суточную пропускную способность до 14 тыс. физических лиц.

В зоне деятельности таможенного поста «Капланбек», реконструированного с целью повышения пропускной способности в 2006 году был проведен осмотр моста через реку Келес, требующего расширения. На сегодняшний день этот пост способен пропускать более 28 тыс. грузовых и легковых автотранспортных средств и около 2-х тыс. физических лиц.

Протяженность линии границы Республики Казахстан с Республикой Узбекистан в Южно-Казахстанской области составляет 958,76 км. Приграничные таможенные посты имеют соответствующую инфраструктуру и оснащены всеми современными электронными средствами таможенного контроля, что позволяет в минимальные сроки провести таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу ЕАЭС.

В 2016 году через три вышеуказанных таможенных поста границу пересекли более 6 миллионов физических лиц и около 84 тысячи грузовых и легковых автотранспортных средств.